「デートだ！！」新しい学校のリーダーズ・KANON、レア姿に反響「貴重なお私服姿」「可愛すぎる美しすぎる」
新しい学校のリーダーズのKANONさんは6月17日、自身のInstagramを更新。海をバックにした私服姿？ を公開しました。
【写真】KANONのレアな私服姿？
コメントでは「素敵な写真 貴重なお私服姿も共有してくれてありがとうございます」「あーっ！！！デートだ！！！」「可愛すぎる美しすぎる」「なんて美しいのでしょう」「早く会いたいよーディズニープリンセスよりプリンセス」などの声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】KANONのレアな私服姿？
海辺で見せたレアな姿KANONさんは投稿に写真を3枚載せています。1枚目は、夕暮れの海を背景にカメラを振り返って笑顔を見せる自身のソロショット。グレーのジャケットを羽織り、風になびく長い髪が印象的です。2枚目は同じシチュエーションで、少し遠めから撮影したもの。3枚目には、雲の合間からのぞく夕日と、海面にきらめく光の道が広がる美しい海の風景です。
ワンピース姿を披露5月14日の投稿でもレアな姿を見せていたKANONさん。茶色のワンピース姿で、美脚を披露しています。スタイルの良さが際立っているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)