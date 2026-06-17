お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が、16日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜後11・10）に出演。人気芸人の酒飲みエピソードに笑う場面があった。

この日、番組ロケを担当した“旅人”はお笑いタレントの玉袋筋太郎。飲食店で酒を飲みながら、加熱式たばこのIQOS（アイコス）を手にした玉袋は「俺、ものすげぇ持ってんだよ」と告白。常時3本携帯しているが、飲みに行くと数本紛失してしまうため、「そうすると、3本持っていたいから2つ買い足しちゃうんだよ」と打ち明けた。

続けて「そうすると3本になるよね」と玉袋。「“どこ行ったかな〜”ってまた店に行くと出て来る。どんどんどんどん繰り返しで増えちゃって、これ14個あるんだよね。最大14個」と明かしたが、「14個で、1週間前、6個なくしたんだよ」と淡々と語った。

その様子にスタジオの「千鳥」ノブは「算数の話？算数の授業やん」と爆笑。大悟は「いつか算数の教科書に載せてほしいな」と笑いながら、「玉袋君が3個持っていました。キャバレーで2個落としました」と文章問題風に読み上げて笑いを誘っていた。