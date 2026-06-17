【ワシントン＝池田慶太、ジュネーブ＝阿部真司】米ブルームバーグ通信などは１６日、米国とイランが１９日に署名式を予定している「覚書」の最終草案を報じた。

イランが核兵器を製造しないことを明記し、ホルムズ海峡を含むペルシャ湾の船舶航行を以前の水準に戻す。イランの復興計画を策定し、３０００億ドル（約４８兆円）の資金を確保するほか、イランの原油輸出が直ちに認められる方向だ。

草案は１４項目からなり、米イラン双方が「レバノンを含む全ての戦線において戦争の即時かつ恒久的な終結」を宣言する。「互いに主権と領土保全を尊重し、内政に干渉しない」ことも約束する。焦点の核問題については、イランが「核兵器を決して製造しない」と改めて表明する。核物質の扱いやその他の核関連問題は、最大６０日の交渉を行い、最終合意の中で「適切に対処する」としている。

草案は、イランに経済的な恩恵を示し、核開発計画の放棄を促す内容だ。米国と地域パートナーは、少なくとも３０００億ドルの資金を確保する。資金源は明記されていない。イランは直ちに原油や石油化学製品の輸出を開始できる。米国は輸出を円滑に進めるため、制裁などによる制限の免除措置を講じる。

また、米国があらゆる種類の制裁を解除すると盛り込み、最終合意に向けた交渉の中でスケジュールを確認する。イランの凍結資産については、「解放され、完全に利用可能にする」とするが、具体的な時期は示していない。

一連の経済的恩恵について、米側はこれまで「条件付きだ」と説明しており、核放棄などの約束が履行されれば段階的にイランが手にするとしている。

米国は直ちに対イラン海上封鎖を解除する。最終合意後３０日以内に周辺地域から軍隊を撤退することも明記している。一方、イランは３０日以内にペルシャ湾の船舶往来を「戦前の水準に戻す」ことを掲げている。

トランプ米大統領は１６日、訪問先のフランスで記者団に、イランが合意を履行しなければ「究極の代償を負うことになる」と述べ、再攻撃を強く示唆した。

ロイター通信によると、スイス外務省は１６日、米国とイランの覚書署名式をスイス中部のビュルゲンシュトックで開催すると明らかにした。当初はジュネーブで行われるとみられていた。米国はバンス副大統領が出席する見通し。