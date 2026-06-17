ラスムッセンから初ヒット

【MLB】ドジャース 1ー0 レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地レイズ戦に「1番・指名打者」で出場。15号ソロを放つなど、4打数1安打で勝利に貢献した。試合後、地元放送局のインタビューに応じ、自身の一打を振り返った。

第1打席ではラスムッセンの前に空振り三振。3回先頭の第2打席は捉えた当たりも二塁手正面へのゴロに倒れた。0-0で迎えた6回先頭の第3打席だった。真ん中カットボールを完璧に捉えて中堅後方へ。打球速度106.9マイル（約172.0キロ）、飛距離427フィート（約130.1メートル）の15号ソロを放った。

「そこまでの2打席を踏まえて。ボールの軌道だったりとかを修正しながら、甘い球がたまたま来たのでいい結果になってよかった」と振り返った。

この日は大谷の先制弾で試合は決着した。「たまたま自分ひとりで打つこともあれば、繋いで繋いで得点する時もあるので。基本的にはチーム全員と、打線の中で機能できればいいかなと思います」と話した。（Full-Count編集部）