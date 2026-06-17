益若つばさ「やっぱりショートは落ち着く」ばっさりカットの新ヘアが話題「2次元から出てきたみたい」「シルエットが綺麗すぎる」
【モデルプレス＝2026/06/17】タレントの益若つばさが6月16日、自身のInstagramを更新。ショートカットにイメージチェンジした姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳レジェンドモデル「小顔が際立つ」ばっさりカットの“2次元級”新ヘア
益若は「髪切った！ふう。やっぱりショートは落ち着く」「Tシャツデニムが合うから好き！」とつづり、ぱっつん前髪のロングヘアをばっさりとカットし、とショートヘアにイメージチェンジした姿を公開。「丸っこくして外ハネができるようにするのがポイント」と説明し、レイヤーを入れ、美しい丸みを持たせつつ毛先を外ハネにアレンジしたショートスタイルを披露した。また「広告始まったらまた長くなるからショート楽しみまーす」と記している。
この投稿に、ファンからは「やっぱりショートも似合う」「小顔が際立つ」「外ハネが天才的に可愛い」「2次元から出てきたみたい」「大人っぽさと可愛さのバランスが完璧」「真似したくなる髪型」「夏にピッタリの爽やかさ」「シルエットが綺麗すぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】40歳レジェンドモデル「小顔が際立つ」ばっさりカットの“2次元級”新ヘア
◆益若つばさ、ショートカットでイメチェン
益若は「髪切った！ふう。やっぱりショートは落ち着く」「Tシャツデニムが合うから好き！」とつづり、ぱっつん前髪のロングヘアをばっさりとカットし、とショートヘアにイメージチェンジした姿を公開。「丸っこくして外ハネができるようにするのがポイント」と説明し、レイヤーを入れ、美しい丸みを持たせつつ毛先を外ハネにアレンジしたショートスタイルを披露した。また「広告始まったらまた長くなるからショート楽しみまーす」と記している。
◆益若つばさの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「やっぱりショートも似合う」「小顔が際立つ」「外ハネが天才的に可愛い」「2次元から出てきたみたい」「大人っぽさと可愛さのバランスが完璧」「真似したくなる髪型」「夏にピッタリの爽やかさ」「シルエットが綺麗すぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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