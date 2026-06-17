【天下一品】夏季限定「すだち香る あっさり冷やし麺」発売　鳥羽周作シェフが監修

中華そば専門チェーン店「天下一品」は7月1日、夏季限定メニュー「すだち香る あっさり冷やし麺」を全国で発売する。価格は税込970円からとしており、店舗により価格が異なる。

東京･代々木上原のレストラン「sio」をはじめ複数店舗を展開する鳥羽周作シェフが監修した。特製の和風出汁に天下一品のスープをブレンドするなど、両者のこだわりや技術を組み合わせ、“暑い夏にぴったり”の特別な一杯に仕上げた。

期間限定メニューとして9月中旬までの販売を予定。店舗により販売期間･終了時期が異なる場合があるとしている。

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〈メニュー概要〉

鰹風味の特製和風出汁に天下一品のスープをブレンドし、さっぱりとした口当たりの中に、深いコクと旨みが広がる奥深いスープに仕上げた。スープによく絡む特製麺を組み合わせた。

具材として、しっとりとしたチャーシュー、半熟味玉、かいわれを使用。風味豊かな国産すだちを添えた。絞って加えれば、すだち特有の香りと酸味が食欲をそそり、最後の一滴まで飽きることなくさっぱりと味わえるという。

また、視覚からも夏の「涼」を感じられるよう、麺･具材･器の調和にもこだわったとしている。

【販売概要】

販売期間: 2026年7月1日〜9月中旬予定

価格: 税込970円〜(店舗により異なる)

販売場所: 全国の「天下一品」店舗

※販売状況によって、販売期間･終了時期が店舗ごとに異なる場合がある。

※予告なく販売内容･販売期間が変更となる場合がある。

※大盛りには対応しない。

※持ち帰り対象外商品。

〈天下一品について〉

天一食品商事(本社:滋賀県大津市)が全国展開している中華そば専門チェーン店。1971年、京都で1台の屋台から始めた。現在グループ累計で196店舗を展開している(2026年6月12日時点)。鶏がらと野菜などをじっくり炊き出して仕上げた独自のこってりスープが主な特徴。あっさりスープのメニューも展開している。

■「すだち香る あっさり冷やし麺」特設サイト