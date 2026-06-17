トイ･ストーリー5の人気キャラクターをデザインしたプチケーキアソートや焼菓子ギフトが新登場【銀座コージーコーナー】

銀座コージーコーナーは、2026年6月26日から全国の店舗でプチケーキアソート「トイ･ストーリー コレクション(9個入)」「トイ･ストーリー プリンフルーツケーキ」(※1)と、焼菓子ギフト「トイ･ストーリー ハピネスバッグ(9個入)」(※2)を販売する。

映画「トイ･ストーリー」シリーズ最新作の人気キャラクターをデザインした9種のプチケーキアソートが、映画の公開に先駆けて登場する。新キャラクター「リリーパッド」は、タブレット本体の緑色をメロン風味スポンジのケーキで、「ウッディ」はシャツの色をバナナホイップクリームのタルトで表現した。

このほか、プリンゼリーやフルーツをカラフルに飾っておもちゃ箱のように仕立てたケーキや、焼菓子ギフトも用意している。

※1、北海道･九州地方、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。

※2、福井県･京都府･鳥取県に、取扱店はない。

【トイ･ストーリーとコラボしたケーキや焼き菓子の画像はこちら】

◆トイ･ストーリー コレクション(9個入)

価格:3,300円(税込3,564円)

販売:6月26日〜7月30日 頃

「トイ･ストーリー」シリーズ最新作のシーンをデザインしたプチケーキアソート。「ウッディ」「バズ･ライトイヤー」「エイリアン」など人気キャラクターをはじめ、最新作に登場するキャラクター「リリーパッド」も登場する。BOXには物語をイメージしたイラストを描いた。

【詰め合わせ内容】

･ジェシー:チーズ風味&オレンジムースのケーキ

･エイリアン:抹茶ホイップクリーム&スポンジのロールケーキ

･ダッキー&バニー:ミント風味&レモン風味&チョコクリームのタルト

･ボー･ピープ:いちご風味スポンジとラムネ風味クリームのケーキ

･ウッディ:バナナホイップクリームのココアタルト

･バズ･ライトイヤー:チーズムースのケーキ

･リリーパッド:メロン風味スポンジとミルクホイップクリームのケーキ

･フォーキー:レモンカスタード&ムースのタルト

･ブルズアイ:コーヒースポンジとキャラメルホイップクリームのケーキ

◆トイ･ストーリー プリンフルーツケーキ

価格:590円(税込637円)

販売:6月26日〜7月30日 頃

『トイ･ストーリー』の世界観を表現したポップなケーキ。苺クリームと苺ムースを重ねた苺風味のスポンジの上に、プリンゼリー･フルーツ･生クリーム入りホイップクリームをのせ、「ピクサー･ボール」をデザインしたチョコをトッピングした。フィルムには「トイ･ストーリー」シリーズ最新作のキャラクターをデザインしている。

◆トイ･ストーリー ハピネスバッグ(9個入)

価格:680円(税込734円)

販売:6月26日〜9月中旬頃 ※オンラインショップでも購入可能

「トイ･ストーリー」シリーズ最新作のシーンをデザインしたバッグに、「ウッディ」「バズ･ライトイヤー」など人気のキャラクターをプリントしたクッキーと2種のマドレーヌをアソートした。バッグの表面と裏面には異なるイラストを描いている。

【セット内容】

･バターマドレーヌ 3個

･いちごマドレーヌ 2個

･クッキー(ブルズアイ)1個

･クッキー(ジェシー)1個

･クッキー(ウッディ)1個

･クッキー(バズ･ライトイヤー)1個

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