「デート・ア・ライブV」より天使の羽をまとった「時崎狂三」がフリューのプライズ「BiCute Pure」に登場決定！
【BiCute Pure Figure－時崎狂三－】 6月17日 発表
フリューは、プライズ「BiCute Pure Figure－時崎狂三－」の商品化決定を発表した。展開日は未定。
本製品は、アニメ「デート・ア・ライブV」に登場する「時崎狂三」を、同社の天使の羽を身にまとった優美な衣装と透明感あふれる造形で、キャラクターの麗しさを存分に楽しめるプライズフィギュアシリーズ「BiCute Pure（ビッキュートピュア）」で商品化するもの。
今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」のXアカウントにて本製品を発表しており、軽やかなポージングで、天使の羽をまとったキュートな姿の時崎狂三を確認することができる。
＼フリュープライズ速報／- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) June 17, 2026
『BiCute Pure』から
「デート・ア・ライブV」時崎狂三が登場👼
軽やかなポージング＆天使の羽をまとったCuteな狂三をお楽しみに✨
ほしいと思ったら🪽の絵文字をコメントしてね！… pic.twitter.com/3CXEDZMkqH
(C)橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブV」製作委員会