北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦で日本代表と対戦するチュニジア代表が１６日（日本時間１７日）、監督の電撃解任を経て、ベースキャンプ地のメキシコ・モンテレイで再始動した。ＦＩＦＡによると、現地２１時から約２時間の練習を行った。

新監督は、サウジアラビア代表監督として北中米Ｗ杯アジア最終予選で日本と対戦経験のあるルナール氏。２５年３月の対戦は０―０の引き分けだった。

この試合で森保ジャパンは控え組中心のメンバーだったものの、サウジの５バックによる強固な守りに苦戦し、チームとして２９試合ぶりの無得点試合となった。

ルナール監督は「日本？よく知っているよ。この大会の最終予選でも対戦したからね。彼らは素晴らしい試合をするチーム。アジア最高のチームだ。オランダ戦もいい試合をしていたね」とコメントとしている。

日本を熟知する５７歳の指揮官は、守備組織の構築に定評があり、守備の文化に乏しい各国で実績を残してきた。スウェーデンとの第１戦では５失点と守備が崩壊したが、元々はアフリカ予選１０戦無失点と守備をトレードマークとするチーム。試合までの練習期間が４日のみと限られる中、まずは守備の再構築を図るとみられる。

第３戦がオランダとの対戦であることを踏まえれば、日本戦では可能な限り勝ち点３を狙ってくる可能性が高い。森保ジャパンにとって、“解任ブースト”の勢いに乗る堅守速攻のスタイルは要警戒だ。