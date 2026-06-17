◆米大リーグ ドジャース―レイズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・レイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、両軍無得点の６回先頭で迎えた３打席目に、先制弾で決勝打となる１５号ソロを放った。自身の本塁打の得点のみによる１―０での勝利はメジャー移籍後初となった。

大谷は「３打席目は、（凡退した）２打席を踏まえてボールの軌道を修正しながら、甘い球がたまたまきたのでいい結果になってよかった。１人１人が仕事をできれば、その中で今日みたいに、たまたま自分１人で打つこともあれば、みんなでつないでつないで得点するときもある基本的にはチーム全員と、打線の中の１人としてしっかり機能できればうれしいなと思います」とうなずいた。試合時間は今季最短の１時間５２分。投手に専念する予定の翌日へ向けて試合を早く終わらせて睡眠時間を確保する一発に「そういう意味ではよかったです」と笑った。

レイズの先発はラスムセン。２打席目までは空振り三振、二ゴロで倒れ、過去の対戦成績は７打数無安打、５三振となっていた。さらに１３日（同１４日）の敵地・ホワイトソックス戦で１４号先頭弾を放ってから２試合、１６打席連続安打なしで６回先頭の３打席目を迎えた。

ラスムセン、ドジャース先発左腕・ロブレスキが好投。試合が０―０で進んでいたが、初球の９２・０マイル（約１４８・１キロ）カットボールを捉えると、打球は中堅フェンスを越える１５号先制ソロとなった。打球速度は１０６・９マイル（約１７２・０キロ）、打球角度２７度。飛距離４２７フィート（約１３０メートル）という、１７打席ぶりの安打は、特大の確信弾だった。

１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦で左膝炎症のため途中交代。翌１２日（同１３日）のホワイトソックス戦を欠場したが、先発登板して本塁打も放った１０日（同１１日）の敵地・パイレーツ戦から出場した６試合で４本塁打と、左膝の状態も心配された中で、得意の６月に量産態勢に入ってきた。７４試合で１５本塁打。レギュラーシーズン１６２試合に換算すると、まだ３２・８発ペースと本来のペースではないが、少しずつ本塁打も増えてきた。

あす１７日（同１８日）の本拠地・レイズ戦では先発登板予定。この日の試合前にはブルペン入りして投球練習を行った。投手としてはここまで１１登板で６勝２敗、防御率１・０６。２３年以来、３年ぶりに開幕から投打の二刀流でフル回転しているが、徐々に打撃の調子も上向いてきた。