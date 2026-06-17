◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組 アルゼンチン３―０アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）

史上初の６大会連続Ｗ杯出場となったアルゼンチン代表のＦＷリオネル・メッシ（３８）が、初戦のアルジェリア戦でハットトリックを決めた。Ｗ杯通算得点を１６に伸ばし、元ドイツ代表ＦＷクローゼの持つ最多得点記録に並んだ。チームとしては２連覇と４度目の優勝、個人としては最多ゴール記録更新も狙うメッシのこれまでのＷ杯を振り返る。

◆メッシと過去のＷ杯

▼０６年ドイツ大会（３試合１得点、８強）６月１６日に行われた１次リーグ（Ｌ）初戦のセルビア・モンテネグロ戦で途中出場し、１８歳でＷ杯デビュー。アルゼンチンでのＷ杯最年少出場だった。終盤にチーム６点目を決め、同国最年少得点も更新。オランダ、メキシコとの「死の組」突破に貢献した。

▼１０年南アフリカ大会（５試合０得点、８強）マラドーナ監督の下、エースと期待されたが無得点に終わった。準々決勝でドイツに０―４で敗れた。

▼１４年ブラジル大会（７試合４得点、準優勝）１次Ｌ３戦連発で４ゴール。決勝ではドイツに敗れたが、大会ＭＶＰを受賞。

▼１８年ロシア大会（４試合１得点、１６強）１次Ｌ３戦目で得点し、１勝１分け１敗で辛くも決勝トーナメント（Ｔ）へ。だが、同１回戦で優勝したフランスに３―４で敗れた。

▼２２年カタール大会（７試合７得点、優勝）１次Ｌは３試合２得点とやや消化不良だったが、決勝Ｔ全４試合で計５得点。フランスとの決勝戦では２得点を挙げ、３―３で迎えたＰＫ戦を４―２で制して、アルゼンチンを３６年ぶり３度目の優勝に導いた。史上初めて２度目の大会ＭＶＰに選ばれた。