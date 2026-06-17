宝塚歌劇団花組、M!LKと「好きすぎて滅！」コラボ決定 地上波音楽特番『2026 FNS歌謡祭 夏』【出演一覧】
フジテレビ系で7月1日に放送される音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』（後6：30）の出演アーティスト第3弾が発表され、宝塚歌劇団花組の出演が決まった。
【写真】『2026FNS歌謡祭 夏』M!LK、NiziU、ILLIT、DISH//ら…出演アーティスト解禁第3弾が解禁
花組は、宝塚歌劇団5組の中で最も歴史と伝統がある。トップスター・永久輝せあを筆頭に、聖乃あすか、極美慎、侑輝大弥、希波らいとの5人が『FNS歌謡祭』に登場する。
先日開催された日本最大級の国際音楽祭『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞など５部門で受賞し、今、飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍するM!LKと大ヒット曲「好きすぎて滅！」をコラボする。
元星組トップスター・礼真琴の出演も明らかになった。
■出演アーティストは次の通り。★今回解禁のアーティスト
アイナ・ジ・エンド
★ILLIT
映画ちいかわ
Aぇ! group
ELAIZA
カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
郷ひろみ
THE RAMPAGE
JI BLUE
島袋寛子
Juice=Juice
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
★ダイアモンド☆ユカイ
★宝塚歌劇団 花組
★DISH//
TWS
TREASURE
Number_i
★NiziU
NEWS
HANA
BE:FIRST
日向坂46
ふぉ〜ゆ〜
FRUITS ZIPPER
ME:I
★M!LK
モナキ
緑黄色社会
★礼真琴
（50音順）
【写真】『2026FNS歌謡祭 夏』M!LK、NiziU、ILLIT、DISH//ら…出演アーティスト解禁第3弾が解禁
花組は、宝塚歌劇団5組の中で最も歴史と伝統がある。トップスター・永久輝せあを筆頭に、聖乃あすか、極美慎、侑輝大弥、希波らいとの5人が『FNS歌謡祭』に登場する。
先日開催された日本最大級の国際音楽祭『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞など５部門で受賞し、今、飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍するM!LKと大ヒット曲「好きすぎて滅！」をコラボする。
■出演アーティストは次の通り。★今回解禁のアーティスト
アイナ・ジ・エンド
★ILLIT
映画ちいかわ
Aぇ! group
ELAIZA
カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
郷ひろみ
THE RAMPAGE
JI BLUE
島袋寛子
Juice=Juice
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
★ダイアモンド☆ユカイ
★宝塚歌劇団 花組
★DISH//
TWS
TREASURE
Number_i
★NiziU
NEWS
HANA
BE:FIRST
日向坂46
ふぉ〜ゆ〜
FRUITS ZIPPER
ME:I
★M!LK
モナキ
緑黄色社会
★礼真琴
（50音順）