YSL BEAUTYのリップ新作♡甘くときめくシュガーラブコレクション登場

YSL BEAUTYから、見ているだけで心が弾む「SUGAR LOVE COLLECTION（シュガー ラブ コレクション）」が登場します。キャンディーストアに並ぶロリポップやキャラメルから着想を得た、スイートで魅力的なリップカラーがラインアップ。ピュアなピンクやジューシーなベリー、大人っぽいキャラメルブラウンなど、その日の気分に合わせて選べるカラーが揃います。自分へのご褒美にもぴったりな注目コレクションをご紹介します♡

甘い世界観を表現した限定コレクション

「SUGAR LOVE COLLECTION」は、甘くときめくカラーとYSLならではのラグジュアリーな魅力を融合させた限定コレクションです。

キャンディやキャラメルのようなスイートな色彩をテーマに、見るたび、選ぶたびに気分が高まるようなカラーを展開。

可愛らしさだけでなく、大人の女性にも似合う絶妙なニュアンスカラーが揃っているのも魅力です。

2026年6月26日（金）より全国発売となり、2026年6月17日（水）からは公式オンラインブティックおよび表参道フラッグシップブティックで先行発売されます。

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とろける質感のリップカラーをチェック

YSL ラブシャイン キャンディグレーズ



価格：6,050円（税込）

今回登場する「YSL ラブシャイン キャンディグレーズ」は、体温でとろけるようなテクスチャーが特徴。ふっくらとボリューミーな印象の唇を演出します。

#18 バブル ガム



バブルガムのような甘さを感じるピュアピンクカラー。やわらかく儚げな印象を演出し、可憐な雰囲気を引き立てます。

#19 ソルテッド キャラメル



ほろ苦いキャラメルを思わせるトフィーブラウン。じゅわっととろけるような発色で、大人の甘さを感じさせる洗練された口元へ導きます。

どちらもツヤ感と発色のバランスが美しく、ひと塗りで存在感のある唇を叶えてくれるカラーです。

ピュアな血色感を叶えるグロウバーム

ナチュラルな仕上がりが好きな方には、「YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム」がおすすめです。

YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム



価格：5,390円（税込）

#11B ベリー ローリー



甘酸っぱいキャンディをイメージしたジューシーなベリーピンク。ポップでプレイフルな印象を与えながら、唇に自然な血色感とうるおいをプラスします。

バターのようになめらかにとろけるメルティングテクスチャーで、むっちりとしたピュアな唇を演出。軽やかなつけ心地でデイリーにも取り入れやすいアイテムです。

発売日：2026年6月26日（金）全国発売

先行発売日：2026年6月17日（水）公式オンラインブティック・表参道フラッグシップブティック

甘くときめくカラーで毎日を彩って

キャンディのような愛らしさと、YSL BEAUTYらしい洗練された美しさを兼ね備えた「SUGAR LOVE COLLECTION」。

気分に合わせて選べる3つのカラーは、それぞれ異なる魅力を持ちながら、どれも女性らしい華やかさを演出してくれます。

ひと塗りで気分まで明るくしてくれるリップは、自分へのご褒美やギフトにもぴったり♡この夏は、甘くときめくカラーをまとって、新しい表情を楽しんでみてはいかがでしょうか。