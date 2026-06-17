◇MLB ドジャース1-0レイズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは投手陣の完封リレーと大谷翔平選手のソロホームランでレイズとの接戦を制しました。

ドジャース打線は初回、連打で1アウト1塁2塁のチャンスを作りますが、4番のムーキー・ベッツ選手がダブルプレーに倒れ無得点。2回には1アウト1塁3塁の好機を迎えたものの、後続が倒れ先制点を奪えません。

ドジャース投手陣は、先発ジャスティン・ロブレスキ投手がテンポの良い投球を披露。4回にはこの日初めて得点圏に走者を背負いましたが、後続を打ち取り無失点を継続します。

均衡が破れたのは6回でした。先頭で打席に立った大谷選手が初球を振り抜くと、打球はスタンドへ飛び込む15号ソロホームラン。貴重な先制点となる一発で、ドジャースが1-0とリードを奪いました。

投手陣はその後もレイズ打線を封じ込めます。ロブレスキ投手の後を受けた3人の救援陣が無失点でつなぎ、レイズに最後まで得点を許しませんでした。

ドジャースは大谷選手の一発と投手陣の完封リレーで勝利を収め、連勝です。