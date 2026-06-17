◇インターリーグ ドジャース1−0レイズ（2026年6月16日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠でのレイズ戦に「1番・DH」で先発出場。3試合ぶりの本塁打となる15号を放ち、チームの連勝に貢献した。

試合後、インタビューに応じた大谷は1時間52分とスピーディーな試合展開で勝利し、先発登板する翌17日（同18日）に向けて、しっかり睡眠が取れそうかと質問が飛ぶと「そういう意味では良かったと思います」と微笑んだ。

そして、3打席目の決勝ソロについて「2打席を踏まえて、ボールの軌道だったりを修正しながら、甘い球がたまたま来たので良い結果になって良かったです」と手応えを口にした。

この日は自身の一発による1得点で辛勝も「一人一人が仕事ができれば、その中で今日みたいにたまたま自分1人で打つこともあれば、皆でつないでつないで得点する時もあるので、基本的にはチーム全員と打線の中の1人として機能できればうれしいなと思っています」と語った。

17日（同18日）は先発登板するとあり、大谷は試合を終えるとわずか14分で球場を後にし、帰路に就いた。

初回の第1打席は相手先発・ラスムセンの内角カットボールに空振り三振。3回の第2打席は二ゴロだった。

それでも両軍無得点で迎えた6回、先頭で第3打席を迎え、ラスムセンの初球、カットボールを完璧に捉え、中越えの先制15号ソロ。打った瞬間、確信歩きする3試合ぶりの本塁打をマークし試合を動かした。8回の第4打席は空振り三振だった。