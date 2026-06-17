俳優の浅田美代子さん（70）が16日、肺炎のため86歳で亡くなった中村玉緒さんの通夜に参列し、玉緒さんへの思いを語りました。

2人はバラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』で共演するなど、親交がありました。浅田さんは「楽しい思い出しかなくて、とにかく玉緒さんの笑顔と笑い声だけが残っている状態で」と心境をコメント。

さらに「ちょっと施設に入られていたので、お会いできなかったのがね、とにかく悔やまれますね。『からくり』とかメンバーといつもご飯食べに、番組が終わった後もみんなで食べに行っていて、よく玉緒さんが“食べに行きたいね、行きたいね”ってよくおっしゃっていて」と明かし「行こう行こうってさんまさんに言ったりしていたんですけど、なかなかコロナになったりとかしちゃってたし、それが一番悔やまれるっていうか、お会いしたかったなと」と惜しみました。

玉緒さんとの思い出について聞かれると「思い出はありすぎて、一緒に旅する番組があったんですけど、それがめちゃくちゃ面白くて、やっぱり旅ってずっと一緒にいるから、すごく仲良くなれるしね、すごく楽しかったです」と回想。

夫・勝新太郎さんとのエピソードについても触れ、「パパさん大好きだったからね、玉緒さん。なにがあったってパパさん、パパさんって言ってね」と語り「勝さんが病気なさっている、入院しているときも、病室からスタジオに来たりとかいろいろしていましたから」と振り返りました。

そして「あれだけいろんなことがあったのに、ずっと一緒にいられたというのは芯が強いし、やっぱり愛していたんだなと思いますね。だから今はやっと2人でね、誰にも邪魔されずに仲良くしているのかなと思って」と思いをはせました。