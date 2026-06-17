スタバ“桃づくし”の新ビバレッジ登場！ 果肉とろける「ピーチ＆ピーチミルク フラペチーノ」など3種類
「スターバックス」は、6月24日(水)から、食感や飲み心地の異なる3種の桃のビバレッジを、全国の店舗で発売する。
【写真】果肉たっぷり！ “桃づくし”の新ビバレッジ3種詳細
■とろっ、シュワッ、ごろっ
今回登場するのは、旬の桃を使った「ピーチ＆ピーチミルク フラペチーノ」、「チラックス ソーダ ピーチ」、「クラフト ジューシー ピーチ ティー」の3種類。
「ピーチ＆ピーチミルク フラペチーノ」は、とろけるピーチ果肉に、なめらかなピーチミルクを合わせた軽やかな飲み心地の一杯。無脂肪乳を使用し、すっきりとした後味に仕上げたボディに、ピーチ果肉とピーチミルクのジューシーな甘みと果実感を合わせた、白桃ならではのフルーティーな香りとやさしい甘みが心地よく広がる、暑い季節にも楽しみやすい味わいとなっている。
また、ピーチ果肉ソースとソーダに、オリジナルのグリーンシトラスフレーバーシロップを合わせた「チラックス ソーダ ピーチ」は、シュワッと弾ける炭酸とジューシーなピーチの甘みが重なる、リフレッシュしたい時やひと息つきたい夏のシーンにもぴったりなドリンク。
さらに、今回発売する3種のビバレッジの中で最大量のピーチ果肉をごろごろと入れた「クラフト ジューシー ピーチ ティー」も、ピーチそのものを味わうような贅沢な果実感を楽しめる。
■桃×アールグレイのスイーツも
夏に人気の桃を主役にしたケーキを同日から発売。みずみずしい白桃を隙間なく重ねた「白桃＆アールグレイタルト」は、どこを食べても白桃のジューシーな甘みを感じられる贅沢な一品だ。
むしっとした暑さの中、ぐったりする気持ちが一口ごとにほどける心地よさを感じる“桃づくし”の商品が勢ぞろいする。
【写真】果肉たっぷり！ “桃づくし”の新ビバレッジ3種詳細
■とろっ、シュワッ、ごろっ
今回登場するのは、旬の桃を使った「ピーチ＆ピーチミルク フラペチーノ」、「チラックス ソーダ ピーチ」、「クラフト ジューシー ピーチ ティー」の3種類。
「ピーチ＆ピーチミルク フラペチーノ」は、とろけるピーチ果肉に、なめらかなピーチミルクを合わせた軽やかな飲み心地の一杯。無脂肪乳を使用し、すっきりとした後味に仕上げたボディに、ピーチ果肉とピーチミルクのジューシーな甘みと果実感を合わせた、白桃ならではのフルーティーな香りとやさしい甘みが心地よく広がる、暑い季節にも楽しみやすい味わいとなっている。
さらに、今回発売する3種のビバレッジの中で最大量のピーチ果肉をごろごろと入れた「クラフト ジューシー ピーチ ティー」も、ピーチそのものを味わうような贅沢な果実感を楽しめる。
■桃×アールグレイのスイーツも
夏に人気の桃を主役にしたケーキを同日から発売。みずみずしい白桃を隙間なく重ねた「白桃＆アールグレイタルト」は、どこを食べても白桃のジューシーな甘みを感じられる贅沢な一品だ。
むしっとした暑さの中、ぐったりする気持ちが一口ごとにほどける心地よさを感じる“桃づくし”の商品が勢ぞろいする。