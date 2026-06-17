ミセス×ディズニーコラボの制作裏が公開！ 米イマジニアリング訪問やレコーディングの様子も
昨年初めて行われ、今年で2年目を迎えるMrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）と東京ディズニーリゾートのコラボレーションの制作裏を映した動画が、6月17日（水）に、東京ディズニーリゾートのYouTubeチャンネルで公開された。
【動画】今回公開された、ミセス×東京ディズニーリゾートの裏側
■約半年の裏側が公開
今回公開されたのは、ミセスと東京ディズニーリゾートのコラボレーションのビハインド・ザ・シーン。映像は、2025年の1月下旬にミセスの三人が東京ディズニーランドのアトラクション「ベイマックスのハッピーライド」を体験するところから始まる。大森元貴がアトラクションで思わず「うお〜！」と声を上げたり、ショップで藤澤涼架がベイマックスのグッズを見て「かわいい」とほほ笑む姿が映し出されている。
そして同時期にミセスは、アメリカにあるウォルト・ディズニー・イマジニアリングを訪問。ウォルト・ディズニー・イマジニアリング ミュージック エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクターのジョン・デニス氏も登場し、「ダンスホール」「インフェルノ」「青と夏」「ライラック」がお気に入りだとコメント。ミセスの音楽性がアトラクションと一致していると絶賛する。
打ち合わせの中で大森は、「ベイマックスのハッピーライド」で流れる音楽のBPMを、「心拍数が上がって幸せを感じるくらいのBPMですよね？」と指摘し、「まさにそのとおりです」とデニス氏は返す。
打ち合わせの後は、ウォルト・ディズニー・イマジニアリングを見学。ディズニー好きだと公言する三人は、オフィスに大興奮。目を輝かせながら、夢を形にする仕事を全身で体感する。
それから時は流れ、昨年4月に開催された記者発表会の場面に。大森は、発表にあたって不安もあったというが「小さい頃からディズニーが好きで、（東京ディズニーリゾートのアトラクションで楽曲が流れるのは）日本人アーティスト初ということなので、恥じないようにステキなコラボレーションができたらと思っています」と意気込みを語る。
そのほか、三人がミッキーのTシャツを着用したレコーディング風景や、昨年6月上旬に実施された「Carrying Happiness」搭載の「ベイマックスのハッピーライド」を試乗するシーンも。映像は、昨年7月1日にミセスの三人がサプライズでオープンカーに乗り、東京ディズニーリゾートのパレードルートにサプライズで登場したシーンで締めくくられた。
今年のスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」は、7月2日（木）から9月14日（月）まで開催。2年目となる今回は、ミセスとコラボレーションしたグッズやメニューが新しく登場する予定だ。
【動画】今回公開された、ミセス×東京ディズニーリゾートの裏側
■約半年の裏側が公開
今回公開されたのは、ミセスと東京ディズニーリゾートのコラボレーションのビハインド・ザ・シーン。映像は、2025年の1月下旬にミセスの三人が東京ディズニーランドのアトラクション「ベイマックスのハッピーライド」を体験するところから始まる。大森元貴がアトラクションで思わず「うお〜！」と声を上げたり、ショップで藤澤涼架がベイマックスのグッズを見て「かわいい」とほほ笑む姿が映し出されている。
打ち合わせの中で大森は、「ベイマックスのハッピーライド」で流れる音楽のBPMを、「心拍数が上がって幸せを感じるくらいのBPMですよね？」と指摘し、「まさにそのとおりです」とデニス氏は返す。
打ち合わせの後は、ウォルト・ディズニー・イマジニアリングを見学。ディズニー好きだと公言する三人は、オフィスに大興奮。目を輝かせながら、夢を形にする仕事を全身で体感する。
それから時は流れ、昨年4月に開催された記者発表会の場面に。大森は、発表にあたって不安もあったというが「小さい頃からディズニーが好きで、（東京ディズニーリゾートのアトラクションで楽曲が流れるのは）日本人アーティスト初ということなので、恥じないようにステキなコラボレーションができたらと思っています」と意気込みを語る。
そのほか、三人がミッキーのTシャツを着用したレコーディング風景や、昨年6月上旬に実施された「Carrying Happiness」搭載の「ベイマックスのハッピーライド」を試乗するシーンも。映像は、昨年7月1日にミセスの三人がサプライズでオープンカーに乗り、東京ディズニーリゾートのパレードルートにサプライズで登場したシーンで締めくくられた。
今年のスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」は、7月2日（木）から9月14日（月）まで開催。2年目となる今回は、ミセスとコラボレーションしたグッズやメニューが新しく登場する予定だ。