パンサー尾形の妻・あいさん、マイホーム完成から1年…「いらなかったかも」と思う点明かす「都内は…」
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（49）の妻で、インフルエンサーとしても活躍する尾形あいさんが17日、ブログを更新。マイホーム完成から1年経ち「いらなかったかも…」と感じた点を明かした。
【写真】素敵な空間…でも「いらなかったかも」と思う点
「お家に住み始めて1年1ヶ月が経ちました」と振り返ったあいさん。「本当に大好きなお家で家族全員が暮らし心地のよさを感じて住んでいます。ヘーベルハウスさんのおかげで本当に理想のお家ができました」と喜びをかみ締めた。
「マイナスポイントとかここはこうした方が良かったみたいな所が今のところなくて、、、」としつつ、「あ、、」とつづり「屋上に行かなすぎる。ってことくらいかしら」と打ち明けた。
「屋上で、プチカフェみたいにお昼食べたりしたいねー！なんて言ってたけど、、」「ミクのドッグラン作りたいね！って言ってたけどさ」と以前にはさまざまな構想もあったそう。「夏は暑いし冬は寒くてね 春は花粉がすごくて」「いやいや この時期こそ活用しなきゃだわ！笑」と問題点を挙げ「都内はご近所さんがピッタリ横だからあまり騒げないので屋上いらなかったかも、、、とちょっと思ってます」と明かした。
「ちょっとね!!まだこれからちゃんと活用できるように考えるから!!笑」と新たな構想への意気込みをつづっていた。
【写真】素敵な空間…でも「いらなかったかも」と思う点
「お家に住み始めて1年1ヶ月が経ちました」と振り返ったあいさん。「本当に大好きなお家で家族全員が暮らし心地のよさを感じて住んでいます。ヘーベルハウスさんのおかげで本当に理想のお家ができました」と喜びをかみ締めた。
「屋上で、プチカフェみたいにお昼食べたりしたいねー！なんて言ってたけど、、」「ミクのドッグラン作りたいね！って言ってたけどさ」と以前にはさまざまな構想もあったそう。「夏は暑いし冬は寒くてね 春は花粉がすごくて」「いやいや この時期こそ活用しなきゃだわ！笑」と問題点を挙げ「都内はご近所さんがピッタリ横だからあまり騒げないので屋上いらなかったかも、、、とちょっと思ってます」と明かした。
「ちょっとね!!まだこれからちゃんと活用できるように考えるから!!笑」と新たな構想への意気込みをつづっていた。