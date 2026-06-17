話したくなる腕時計トリビア 第77回 写真だけでわかる? ロレックス「エアキング」の現行モデルはどっち?
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多くの大人たちを虜にする腕時計。部品の精巧さや機能性の素晴らしさを理解すると、腕時計の世界がもっと楽しくなるだろう。そこでこの連載では、腕時計の初心者から長年のコレクターまで、知っておきたい腕時計の豆知識をクイズ形式でお届けする。
写真だけでわかる? 「ロレックス エアキング」の現行モデルはどっち?
2022年に新モデルが発表されたロレックスの「エアキング」。写真だけで現行モデルと昔のモデルを見分けることができますか?
ロレックスのクイズ過去回まとめ
――正解は次のページへ
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正解はこちら
【答え】右のモデル(Ref.126900)
エアキング116900と126900の外観から分かる大きな違いは4つあります。
1.リューズカードがつけられました
2.インデックスの「5」が「05」へと変更されました
3.インデックスの「3・6・9」にクロマライト夜光が塗布されました
4.文字盤の6時位置に王冠マークが追加されました
内部機構においても進化を遂げており、ムーブメントが「キャリバー 3230」に変更され、パワーリザーブは約48時間から約70時間へと大幅に延長されました。
バックルがオイスターブレスからオイスターロックブレスに変更されたことで、プロフェッショナルモデルらしいデザインになっているのも、見た目からわかる違いです。
『トケイ通信』編集主幹&主筆 須川誠 株式会社コメ兵 商品部のエキスパート。レア物から王道まで、腕時計を見つめ続けて19年。KOMEHYOが運営しているブログマガジン「トケイ通信」の編集長。記事内容の決定から執筆まで一人でカバーし、マニアが楽しく読めるツボをしっかり押さえていると、本当の時計好きから支持されている。専門性としては、「製品の良し悪しの判断」、「ムーブメント」、「真贋」などを得意とする。トケイ通信：https://www.komehyo.co.jp/tokei-tsushin/ 株式会社コメ兵：https://komehyo.jp/ この著者の記事一覧はこちら
多くの大人たちを虜にする腕時計。部品の精巧さや機能性の素晴らしさを理解すると、腕時計の世界がもっと楽しくなるだろう。そこでこの連載では、腕時計の初心者から長年のコレクターまで、知っておきたい腕時計の豆知識をクイズ形式でお届けする。
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2022年に新モデルが発表されたロレックスの「エアキング」。写真だけで現行モデルと昔のモデルを見分けることができますか?
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【答え】右のモデル(Ref.126900)
エアキング116900と126900の外観から分かる大きな違いは4つあります。
1.リューズカードがつけられました
2.インデックスの「5」が「05」へと変更されました
3.インデックスの「3・6・9」にクロマライト夜光が塗布されました
4.文字盤の6時位置に王冠マークが追加されました
内部機構においても進化を遂げており、ムーブメントが「キャリバー 3230」に変更され、パワーリザーブは約48時間から約70時間へと大幅に延長されました。
バックルがオイスターブレスからオイスターロックブレスに変更されたことで、プロフェッショナルモデルらしいデザインになっているのも、見た目からわかる違いです。
『トケイ通信』編集主幹&主筆 須川誠 株式会社コメ兵 商品部のエキスパート。レア物から王道まで、腕時計を見つめ続けて19年。KOMEHYOが運営しているブログマガジン「トケイ通信」の編集長。記事内容の決定から執筆まで一人でカバーし、マニアが楽しく読めるツボをしっかり押さえていると、本当の時計好きから支持されている。専門性としては、「製品の良し悪しの判断」、「ムーブメント」、「真贋」などを得意とする。トケイ通信：https://www.komehyo.co.jp/tokei-tsushin/ 株式会社コメ兵：https://komehyo.jp/ この著者の記事一覧はこちら