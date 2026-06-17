テクニカルポイント ドル円 １０日線近傍 テクニカルポイント ドル円 １０日線近傍

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161.87 エンベロープ1%上限（10日間）

160.87 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

160.32 現値

160.26 10日移動平均

160.09 一目均衡表・転換線

159.79 21日移動平均

158.96 一目均衡表・基準線

158.71 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

158.66 エンベロープ1%下限（10日間）

158.09 100日移動平均

157.88 一目均衡表・雲（上限）

157.19 一目均衡表・雲（下限）

155.97 200日移動平均



ドル円は１０日線近傍での推移。下げた場合２１日線の１５９．７９円がサポートとなりそう

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