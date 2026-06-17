テクニカルポイント ドル円 １０日線近傍
161.87 エンベロープ1%上限（10日間）
160.87 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
160.32 現値
160.26 10日移動平均
160.09 一目均衡表・転換線
159.79 21日移動平均
158.96 一目均衡表・基準線
158.71 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
158.66 エンベロープ1%下限（10日間）
158.09 100日移動平均
157.88 一目均衡表・雲（上限）
157.19 一目均衡表・雲（下限）
155.97 200日移動平均
ドル円は１０日線近傍での推移。下げた場合２１日線の１５９．７９円がサポートとなりそう
160.87 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
160.32 現値
160.26 10日移動平均
160.09 一目均衡表・転換線
159.79 21日移動平均
158.96 一目均衡表・基準線
158.71 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
158.66 エンベロープ1%下限（10日間）
158.09 100日移動平均
157.88 一目均衡表・雲（上限）
157.19 一目均衡表・雲（下限）
155.97 200日移動平均
ドル円は１０日線近傍での推移。下げた場合２１日線の１５９．７９円がサポートとなりそう