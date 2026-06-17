161.87　エンベロープ1%上限（10日間）
160.87　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
160.32　現値
160.26　10日移動平均
160.09　一目均衡表・転換線
159.79　21日移動平均
158.96　一目均衡表・基準線
158.71　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
158.66　エンベロープ1%下限（10日間）
158.09　100日移動平均
157.88　一目均衡表・雲（上限）
157.19　一目均衡表・雲（下限）
155.97　200日移動平均

ドル円は１０日線近傍での推移。下げた場合２１日線の１５９．７９円がサポートとなりそう