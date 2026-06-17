◆第１５６回キングチャールズ３世ステークス・Ｇ１（現地時間６月１６日、英国・アスコット競馬場・芝直線１０００メートル、良）

ロイヤルアスコット開催初日のスプリントＧ１が２６頭立てで行われた。単勝１５倍で７番人気のミッションセントラル（セン３歳、愛国・エイダン・オブライエン厩舎、父ノーネイネヴァー）が、３連勝でＧ１初勝利を決めた。勝ちタイムは５８秒７２。

ライアン・ムーア騎手とのコンビで道中は後方から。３歳馬で古馬より軽い５７・５キロ（４歳以上の牡馬は６０・５キロ、牝馬は５９キロ）を生かし、ゴール前で鋭く脚を伸ばして差し切った。Ａオブライエン調教師とムーア騎手は英ロイヤルアスコット開催の８つのＧ１を完全制覇となった。

８倍で２番人気の４歳牝馬ラエフカ（ミカエル・バルザローナ騎手）が頭差で２着。オーバーパス（ジョシュア・パー騎手）が２着馬に３／４馬身差の３着だった。

同レースは総賞金が７０万ポンド（約１億４７７３万円）。１着賞金が３９万６９７０ポンド（約８３７８万円）。２０２３年までの旧称は「キングズスタンドステークス」で、これまで日本調教馬は２０００年に栗東・森秀行厩舎の２頭が出走。武豊騎手が騎乗したアグネスワールドが２着、武幸四郎騎手（現調教師）が騎乗したドージマムテキは２２着だった。