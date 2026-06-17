◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組 アルゼンチン３―０アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）

前回大会王者のアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）は、連覇をかけた初戦でアルジェリア（同２８位）を３―０で下し、好発進を決めた。史上初の６大会連続Ｗ杯出場となったアルゼンチンのＦＷリオネル・メッシ（３８）は後半３１分、ペナルティーエリア正面から左足を振り抜き、３点目で今大会１号のハットトリックを達成。元ドイツ代表ＦＷクローゼの持つ通算最多得点記録１６点に並んだ。サッカー好きの芸能人もネットで沸いた。

芸能界きってのサッカー通でメッシの大ファンで知られる歌手の小柳ルミ子は「メッシ スタメン」と題してブログを更新。「落ち着きません」を明かし、「怪我なくメッシが ６度目のワールドカップで輝ける事を祈っています」とエールを送った。試合後は再びブログをエントリーし、「何と何と メッシ ハットトリック １点目で 私は もう涙が出ていましたら… ２点目 更に ３点目とゴールを奪い 終わってみれば ハットトリック 涙が止まりませんでした」と感動をつづった。

Ｘでは元ＮＨＫの中川安奈アナが「４年前、もうメッシ選手をＷ杯で見られるのは最後かなぁ〜って寂しさを感じてたのに、ハットトリック」と驚き。

現地を訪れているお笑いコンビ「カカロニ」栗谷は「メッシ、ハットトリック！！メキシコの盛り上がり最高潮！！現地のアルゼンチン人と！」とユニホーム姿でお祭り騒ぎの様子をアップした。

サッカー部出身の「ペナルティ」ワッキーは「誰か教えて下さい メッシって大きなケガをしたことあるんですか？」と３８歳にして強靱（きょうじん）な肉体に驚がく。

タレント・ＪＯＹも「メッシの追加点！シュートが冷静過ぎる！」「メッシ初戦からハットトリック！！」、兄弟コンビの「ミキ」亜生も「メッシすご、、、メッシや、、、マジでメッシ、、、」とつぶやいた。