◆米大リーグ ドジャース１―０レイズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・レイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。左膝の炎症から復帰後４試合目で５回に先制＆決勝の１５号ソロを放ち、連勝のチームは２カードぶりとなる勝ち越しを決めた。貯金は「２０」となり、大谷は４打数１安打１打点だった。

大谷にとって自身の一発のみの「１―０」勝利は初めてのことになった。

値千金の一発が生まれたのは０―０の５回先頭で迎えた第３打席だった。難敵右腕ラスムセンの初球、９２マイル（約１４８・１キロ）の内角カットボールを捉え、打球速度１０６・９マイル（約１７２キロ）、角度２７度、飛距離４２７フィート（約１３０・２メートル）でセンター防球ネットまで運んだ。「２打席を踏まえてボールの軌道を修正しながら、甘い球がたまたま来たのでいい結果になってよかった」。昨季まではラスムセンに対して通算５打数無安打４三振１四球と苦戦。この日も初回先頭で空振り三振に倒れるなど２打席凡退していたが、初安打が先制弾になった。前日１５日（同１６日）の同戦では５月１０〜１１日（同１１〜１２日）以来、１か月ぶりとなる出場２試合連続ノーヒットに終わったが、実に１７打席ぶり（その間５四球）の快音が貴重な一発になった。

サッカーＷ杯の期間中ということもあり、この日は来場者に「サッカージャージー」がプレゼントされた。米国などでの開催で現地でも盛り上がるを見せる中、大谷がサッカーに負けない“ショータイム”を展開した。

大谷はリアル二刀流翌日、１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦で左膝に違和感を覚え、１２日（同１３日）の試合を欠場。１３日（同１４日）のホワイトソックス戦から復帰し、その後は打者として出場を続けている。投手としては１７日（同１８日）のレイズ戦に先発するため、この日の試合前にはブルペン入りして２４球。左膝を気にすることなく投げ込んでいた。