アイスコーヒーを、料理に合わせてセレクト！

ワインのような”マリアージュ”の世界を、キーコーヒーの限定セミナー「アイスコーヒーのマリアージュを楽しもう」で体験。抽出方法の異なるアイスコーヒー2種を、スイーツやパスタと合わせて飲み比べました。実際に試した組み合わせをご紹介します。

まずは2種のアイスコーヒーを飲み比べ

マリアージュとは、飲みものと食べものの”食べ合わせ・飲み合わせ”のこと。お互いの味を引き立て合う、相性のいい組み合わせを指します。今回は、アイスコーヒーと相性がいいフードの組み合わせを試す体験。

用意されたのは、『KEY DOORS+ スペシャルブレンド深煎り』を急冷式で淹れたアイスコーヒーと、『KEY DOORS+ 香味まろやか水出しコーヒー』の水出しアイスコーヒー。

まずはそのまま飲み比べ体験。急冷式は、コーヒー感が強くキリッとした味わいで、香り高い印象。

一方の水出しは、やわらかい口当たりでゴクゴク飲める軽やかさ。同じアイスコーヒーでも、抽出方法で味わい変わるのか！ という驚きがありました。自分ならではの感じ方をメモをとっていきます。

アイスコーヒー×スイーツとのマリアージュ体験

続いて、スイーツとのペアリングへ。用意されたのは、ガトーショコラとレアチーズケーキ。この2品を、2種のコーヒーとマリアージュさせていきます。

「自分はどっちが合うと思う?」セミナーは、正解を教わるだけのスタイルではなく。それぞれの感覚をヒアリング。参加者同士で「こっちが好きかも」とワイワイ。

そのうえで、キーコーヒーおすすめの組み合わせが紹介されました。ガトーショコラに合わせるなら、急冷式。チョコレートの濃厚な味わいに、水出しのやわらかさでは負けてしまうそう。急冷式のコクと苦味なら、チョコと”似たもの同士”で引き立て合う組み合わせに。レアチーズケーキには、水出し。

ムース部分のふわふわとした食感とクリームのまろやかさに、水出しの優しい味わいがそっと寄り添います。強い味には強いコーヒー、やわらかい味にはやわらかいコーヒーを。

アイスコーヒー×パスタとも合わせてみる

ペアリングはスイーツだけにとどまりません。講座ではパスタとの組み合わせもレクチャー。登場したのは、ジェノベーゼパスタと、ほうれん草とサーモンのクリームパスタ。香りのパスタと、コクのパスタ。それぞれを2種のコーヒーとマリアージュさせていきます。

ジェノベーゼパスタは、水出しコーヒーとマリアージュ。バジルの香りと味が強く出る一品なので、急冷式だと苦味同士がぶつかる印象です。水出しの穏やかさなら、香りを邪魔しません。

ほうれん草とサーモンのクリームパスタには、急冷式。バターベースの濃厚なコクを、キリッとした味わいが切ってくれます。ナッツやレモンを加えるアレンジでも合うとのこと。

会場では、食べ進めるほど「どっちも美味しい」との声も。

おうちでも試したくなる

一度コツをつかんでしまえば、あとは応用。難しそうな組み合わせも、食材のちょっとしたアレンジや、コーヒーの淹れ方しだいで、ぐっと合わせやすくなりそう。朝ごはんのバタートーストやチーズ、ジャム。コーヒーに合わせて選ぶ楽しみが、増えそうです。

キーコーヒー コーヒーセミナー

https://www.keycoffee.co.jp/shop/pages/seminar.aspx