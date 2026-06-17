礼真琴

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　フジテレビ系で7月1日に放送される音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』（後6：30）の出演アーティスト第3弾が発表され、元宝塚歌劇団星組トップスター・礼真琴の出演が決まった。

【写真】『2026FNS歌謡祭 夏』M!LK、NiziU、ILLIT、DISH//ら…出演アーティスト解禁第3弾が解禁

　礼は、2009年宝塚歌劇団に首席で入団。星組に配属。19年星組トップスターに就任。25年8月10日『阿修羅城の瞳』『エスペラント！』をもって退団した。『BOOP! The Musical ブープ！ザ ミュージカル』の主演を務めている。

　『2026 FNS歌謡祭 夏』では、SPEEDとしてのデビューから30周年を迎える島袋寛子とコラボレーションを果たす。SPEEDの代表曲「ALIVE」を披露予定。

　このほか、宝塚歌劇団から花組の出演も明らかになった。

■出演アーティストは次の通り。★今回解禁のアーティスト
アイナ・ジ・エンド
★ILLIT
映画ちいかわ
Aぇ! group
ELAIZA
カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
郷ひろみ
THE RAMPAGE
JI BLUE
島袋寛子
Juice=Juice
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
★ダイアモンド☆ユカイ
★宝塚歌劇団 花組
★DISH//
TWS
TREASURE
Number_i
★NiziU
NEWS
HANA
BE:FIRST
日向坂46
ふぉ〜ゆ〜
FRUITS ZIPPER
ME:I
★M!LK
モナキ
緑黄色社会
★礼真琴

（50音順）