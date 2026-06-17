◇インターリーグ ドジャース1−0レイズ（2026年6月16日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠でのレイズ戦に「1番・DH」で先発出場。3試合ぶりの本塁打となる15号を放ち、チームの連勝に貢献した。

初回の第1打席は相手先発・ラスムセンの内角カットボールに空振り三振。3回の第2打席は二ゴロだった。

それでも両軍無得点で迎えた6回、先頭で第3打席を迎え、ラスムセンの初球、カットボールを完璧に捉え、中越えの先制15号ソロ。打った瞬間、確信歩きする3試合ぶりの本塁打をマークし試合を動かした。8回の第4打席は空振り三振だった。

チームは中4日で先発したロブレスキが6回3安打無失点と好投。後を継いだ救援陣も無失点でつなぎ、大谷の本塁打による1点を守り切って接戦をものにした。

9回表、スコットがマウンドに上がると、大谷はベンチでボールを握りしめた。そして、勝利が決まると、ナインとハイタッチ後、マウンドに向かい恒例のシャドーピッチング。NHK BSで解説を務めた斎藤隆氏も「明日のイメージですね。完全に」と語った。

試合後、「2打席を踏まえて修正しながら甘い球がたまたま来たので良い結果になって良かった」と決勝弾にうなずいた。

大谷はカード3戦目となる17日（同18日）に先発登板を予定しており、この日はブルペン入り。二刀流での出場について、ロバーツ監督が試合前会見で「まず彼の状態を見て、どう終えるか。今日の試合と今夜の様子を見て、それから明日の判断をする」とした。