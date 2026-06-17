俳優の波瑠（35）が、華やかな着物ショットやパンを頬張るプライベートな姿を披露し、注目を集めている。

【映像】波瑠 ベッドでの“無防備な姿”やパンを頬張る姿

2025年12月23日、波瑠はドラマ「わたしのお嫁くん」で共演した俳優・高杉真宙（29）との結婚を発表。Instagramでは日常の様子も発信しており、「旦那さんとデートかな」「美しくなられましたね」とコメントが寄せられた左手薬指に指輪をつけてほほえむ写真や、愛犬とベッドで寝転ぶ“無防備”なショットなどを公開し話題になっていた。

パンを頬張るプライベートな姿に反響

2026年6月16日の投稿では、10日に最終回を迎えた日本テレビ系ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」のオフショットを複数枚アップ。華やかな着物を着た写真や、撮影の合間にパンを頬張るプライベートな姿を公開し、「ドラマ月夜行路、最後まで見届けてくださってありがとうございます。考えるところの多い役どころでしたが、ルナさんが愛されるよう全力で演じさせていただきました。マーキームーンでのお着物の写真を中心に少しオフショットを。みんなどの衣装がお好きでしたか？？」とつづった。

この投稿にはファンから「どの着物もどのお洋服も髪形もすべて似合いすぎてて見るたび恋してました」「どのお衣装もステキすぎます」「モグモグ波瑠ちゃん好き〜」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）