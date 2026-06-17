男子ゴルフのメジャー第3戦全米オープンは18日（日本時間同日）から4日間、米ニューヨーク州のシネコックヒルズGC（7440ヤード、パー70）で開催される。同コースで全米オープンが開催されるのは2018年以来6回目。同じ会場で行われた2004年、優勝争いを演じ、4位に入った丸山茂樹（56＝セガサミーホールディングス）がコースの特徴、攻略法について解説した。

シネコックヒルズGCはニューヨーク州のロングアイランドにある名門ゴルフ場。海からほど近い場所にあり、コース内には高い木がほとんどない。いわゆるリンクスコース。全米オープン開催コースの中ではオークモントCCと並び最も難易度が高いと言われる。

丸山は「リンクスだけど、アップダウンもあるし、アメリカのトラディショナルなコースレイアウトというのがシネコックヒルズの特徴だと思う」と印象を語った上で「セッティング次第で化け物になる」と付け加えた。これは自身の経験を踏まえた上での言葉だ。

全米オープンといえば深いラフ、硬くて速いグリーンが特徴だが、2004年はとりわけグリーンコンディションがタフだった。

丸山は「僕の時は異常な感じになった。あんなに硬いグリーンは経験したことがなかった。パターで打った球がそのままグリーンを出ていっちゃうんだからね」と当時を振り返った。

予選ラウンド2日間はそうでもなかったが、3日目以降はグリーンが乾燥し、固くなり、スピードもどんどん上がっていった。“症状”が顕著だったのが7番パー3（189ヤード）。フォローの風の影響もあり、良いショットでも止まらず、傾斜を転がってグリーンからこぼれ落ちる。最終日のパーオン率は2割を割り込んだ。

異例の事態に対処するためにUSGA（全米ゴルフ協会）は、7番以外のホールでもグリーンに水をまき始めた。当然、水をまいた直後と時間がたってからではグリーンコンディションが大きく変わる。公平性が失われたため、USGAを批判する声が上がった。

丸山自身は初日66をマークし首位発進。2日目も68で回りトップをキープした。しかし決勝ラウンドは74、76とスコアを落とし、もう少しで手が届きそうだったメジャー初優勝を逃した。

丸山は「初日、2日目はティーショット、アイアンショットが安定していた。一緒に回ったタイガー（ウッズ）がびっくりするくらい調子が良くて、本当にいいゴルフができた。でも、3日目以降はもうグリーンが固すぎてついていけなかった」と回想した。

もともとのコースレイアウトに関しては「普通のセッティングならめちゃくちゃ楽しいコース。狭いわけじゃないし、フェアウエーにティーショットを打っていけばバーディーチャンスにもつけられる」と解説する。

キーホールとして挙げたのが件の7番パー3。グリーンの左右にはバンカーが配置され、グリーンは右手前から左奥に傾斜している。この傾斜をどううまく利用するかがピンに寄せるための鍵。「2004年は“悪魔の登竜門”みたいになったけど、通常のコンディションならそれほど難しくない」と強調した。

9番パー4などはかなりの打ち上げになる砲台グリーンで、グリーンに届かないと数十ヤードも戻ってきてしまうが、丸山は「1ヤード刻みの技術が必要になるコースだから、やりがいはある」と好意的に受け止めている。ただしセッティング次第で全く別のコースになる。そこがシネコックヒルズの恐ろしさなのだ。

前回シネコックヒルズで開催された2018年にはこんな出来事があった。3日目の13番パー4、フィル・ミケルソン（米国）は4メートルのボギーパットがカップを通り過ぎ、下り傾斜に差し掛かると、まだ動いている球を打ち返してしまった。バンカーに転がり落ちるのを防ぐための行為だったと告白したが、もちろんルール違反。ミケルソンは2罰打を科され、このホールで10を叩いた。異常なまでのグリーンスピードが招いた“事件”だった。

「ミケルソンがあんなことをしてしまうくらいのグリーンの固さ、スピードになっちゃうということだよね。難易度を上げようとしたら止まらなくくらい難しくなる。あらゆる表情を持っている。天使から悪魔になる時がある。とにかくどんなセッティングになるのかが一番の興味だね」と丸山は話を結んだ。

126回目を迎える今大会には、米ツアーを主戦場とする松山英樹、久常涼、日本での最終予選を勝ち抜いた大岩龍一、大西魁斗、佐藤大平の日本勢5人が出場する。

1980年に青木功、2017年に松山が記録した日本勢最高成績2位を塗り替えて、銀色に輝くトロフィーを掲げることができるか。4日間の過酷な戦いが始まる。