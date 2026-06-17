木梨憲武、「月一で必ず会ってる」人物を明かす　「急に友達になった」意外なきっかけ

若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。

6月16日（火）に放送された同番組では、木梨憲武が意外な交友関係を明かす場面があった。

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今回のゲストは、とんねるずの木梨憲武。若槻とは意外にも番組共演こそなかったそうだが、若槻が木梨の個展の音声ガイドのオファーを受けたことをきっかけに親交を深めたという。

自身のSNSで「ノリさんの個展行ってきた最高」「かわいい」などと投稿した若槻に対し、連絡先もわからず困っていた木梨はマネージャー経由でDMのやりとりをスタート。

さっそく木梨が「今度の展覧会の音声ガイドやってくれない？」と送ると、若槻は数秒で「やります！」と即レスし、「そこから急に友達になった（笑）」と経緯を明かした。

一方、「（DMの）10分後には電話してた」と笑っていた若槻だが、最初は「詐欺DMかな？」と疑っていたという。

「木梨憲武さんからDMが来るわけない」と思いつつも、「詐欺だったとしてもおもしろいか」と、エピソードトークのネタになるという気持ちで返信したそうだ。

そうして電話してみると、最初の感想は「ニモのお父さんだ！」。木梨も全力で「ニモー！危ないぞニモー！」と再現してみせ、若槻は「電話でこれやるんですよ。『絶対ノリさんじゃん！』と思って」と確信。

2週間後には音声録りをしたかと思えば、「音だけじゃ嫌だから、千夏っちゃんの作品も1個ちょうだい」という木梨の要望でコラボまですることに。しかも大阪、熊本、新潟、岡山と場所が変わるたびに若槻から新作をもらうため、木梨は「月一で必ず会ってる」と明かしてスタジオの笑いを誘っていた。