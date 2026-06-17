レーザーテクが大幅高で未踏の５万円大台乗せ、ＡＳＭＬのＥＵＶ露光装置向けマスク欠陥検査装置に追い風吹く

レーザーテック<6920.T>が大幅反発。半導体製造装置の主力銘柄が軒並み切り返すなか、とりわけ同社株の上げ足の強さが際立っている。株価は１５日につけた高値４万８６４０円を上回り上場来高値を更新するとともに、未踏の５万円台乗せを果たした。



半導体向け「ＥＵＶ露光装置」の独占的メーカーであるオランダのＡＳＭＬホールディング＜ASML＞が同装置の生産能力を増強していることがメディアを通じて紹介され、これを受けて、ＡＳＭＬのＥＵＶ露光装置向けにマスク欠陥検査装置を専属的に納入するレーザーテクの収益機会が高まることを見込んだ買いを誘導した。同社株は個人投資家に人気があり、株価下落局面では逆張り指向で信用買い残が膨らむ傾向が強かったが、直近は買い残が１００万株を下回るなど整理が進捗していたことで、上値の軽さが意識されている。



出所：MINKABU PRESS