2026年6月17日（水） MLB マリナーズ vs オリオールズ 試合結果
開催：2026.6.17
会場：Ｔモバイル・パーク
結果：[マリナーズ] 3 - 1 [オリオールズ]
MLBの試合が17日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとオリオールズが対戦した。
マリナーズの先発投手はローガン・ギルバート、対するオリオールズの先発投手はブランドン・ヤングで試合は開始した。
1回表、5番 サミュエル・バサロ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 SEA 0-1 BAL
3回裏、3番 フリオ・ロドリゲス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 1-1 BAL
7回裏、2番 カル・ローリー 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 3-1 BAL
試合は3対1でマリナーズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はマリナーズのローガン・ギルバートで、ここまで5勝4敗0S。負け投手はオリオールズのブランドン・ヤングで、ここまで5勝2敗0S。マリナーズのムニョスにセーブがつき、3勝4敗11Sとなっている。
ここまでマリナーズは38勝36敗で（ア・リーグ）西地区1位。一方オリオールズは34勝40敗で11.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区4位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-17 13:44:29 更新