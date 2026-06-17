開催：2026.6.17

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 3 - 1 [オリオールズ]

MLBの試合が17日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとオリオールズが対戦した。

マリナーズの先発投手はローガン・ギルバート、対するオリオールズの先発投手はブランドン・ヤングで試合は開始した。

1回表、5番 サミュエル・バサロ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 SEA 0-1 BAL

3回裏、3番 フリオ・ロドリゲス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 1-1 BAL

7回裏、2番 カル・ローリー 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 3-1 BAL

試合は3対1でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのローガン・ギルバートで、ここまで5勝4敗0S。負け投手はオリオールズのブランドン・ヤングで、ここまで5勝2敗0S。マリナーズのムニョスにセーブがつき、3勝4敗11Sとなっている。

ここまでマリナーズは38勝36敗で（ア・リーグ）西地区1位。一方オリオールズは34勝40敗で11.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-17 13:44:29 更新