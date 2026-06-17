17日13時現在の日経平均株価は前日比720.06円（1.04％）高の7万124.56円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1240、値下がりは286、変わらずは32と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を194.09円押し上げている。次いでイビデン <4062>が105.26円、レーザーテク <6920>が78.17円、ファストリ <9983>が52.29円、アドテスト <6857>が43.44円と続く。



マイナス寄与度は129.53円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、リクルート <6098>が18.1円、京セラ <6971>が6.97円、オリンパス <7733>が4.42円、キッコマン <2801>が4.02円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は機械で、以下、銀行、ガラス・土石、証券・商品と続く。値下がり上位には海運、サービス、陸運が並んでいる。



※13時0分11秒時点



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