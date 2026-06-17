メッツの千賀滉大投手は16日（日本時間17日）、敵地グレート・アメリカン・ボールパークでのレッズ戦に先発登板。4月26日（同27日）以来のメジャーのマウンドに上がったが、初回から2本塁打を浴びるなど4回2安打4失点4四球5奪三振と振るわず。今季勝ち星なしの5敗目を喫した。防御率9.00と苦戦が続いている。

前日には、カルロス・メンドーサ監督が「彼は準備ができている。100%の状態だと我々に伝えている」と期待を寄せていたが、またも振るわず。地元記者からも落胆の声が溢れた。

■指揮官は次回の登板も明言

千賀は初回の立ち上がり、先頭から2者連続の四球でピンチを招くと、3番サル・スチュワート内野手に3ランを被弾。瞬く間に失点し、2死から6番スペンサー・スティアー外野手にもフォーシームを左翼スタンドへ運ばれた。その後4回まで無失点で乗り切ったが、82球中ストライクは46球と安定感を欠いた。

この日は4回82球を投げて、2安打4失点4四球5奪三振。初回の失点が最後まで響いて3－５で敗戦、今季5敗目を喫した。

試合後。報道陣の取材に応じたメンドーサ監督は、千賀の次回登板を示唆。ローテーションに残る可能性が高いと伝えられたが、米記者からは落胆の声が溢れた。米メディア『NJ.com』のメッツ担当マックス・グッドマン記者は、「千賀はメッツを序盤から早々に苦しめました。試合開始後に四球、四球、本塁打でさらに被弾。それに、82球も投げて4回しかもたないなんて……」と自身のXに投稿。復帰登板の右腕に厳しい評価を下した。ファンからも辛辣なコメントが飛び交っている。

千賀は4月27日（同28日）に腰椎の炎症で戦線離脱。マイナーでのリハビリを経て、満を持してのマウンドだったが、厳しい結果となってしまった。