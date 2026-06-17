「別人すぎ」しなこ、ヴィジュアル系メイク＆衣装で大変身「え、、、？イケメンすぎない？」「Mana様としなこちゃんのコラボ神すぎ」「V系似合ってる」
人気インフルエンサー・しなこが16日、自身のインスタグラムを更新。「ヴィジュアル系のしなこワールド」とつづり、V系メイクとファッションに身を包んだ別人級ショットを公開した。
【写真】「え、、、？イケメンすぎない？」ヴィジュアル系メイク＆衣装で別人級のしなこ
しなこは、オンラインサロン「Mana様の青薔薇の館」の企画「モワティエ的耽美な世界」の第8回目のゲストで登場。ヴィジュアル系バンド・MALICE MIZERのリーダーで、現在はMoi dix Moisとして活動中のManaプロデュースのもとで、エレガント・ゴシックな姿を披露している。
しなこは「ずーっとやってみたかったメイクとファッションでまた新しい自分に出会えた気がして こんなに素敵な機会を本当に本当にありがとうございました 撮影ではマナ様にもお会いできて感無量でございました」と撮影を回顧。
続けて「自分も見たことのないしなこをこれからもたくさん見てみたい!!!色んな自分にチャレンジしたいな」と、意欲的に記していた。
コメント欄には「別人すぎて違う人かと思った」「誰かわかりませんでした！」「え、、、？イケメンすぎない？」「かっこよっっ」「V系似合ってる」「いつもと全然違う雰囲気も素敵」「一体いくつ魅力を隠し持ってるの!?」「Mana様としなこちゃんのコラボ神すぎます」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「え、、、？イケメンすぎない？」ヴィジュアル系メイク＆衣装で別人級のしなこ
しなこは、オンラインサロン「Mana様の青薔薇の館」の企画「モワティエ的耽美な世界」の第8回目のゲストで登場。ヴィジュアル系バンド・MALICE MIZERのリーダーで、現在はMoi dix Moisとして活動中のManaプロデュースのもとで、エレガント・ゴシックな姿を披露している。
続けて「自分も見たことのないしなこをこれからもたくさん見てみたい!!!色んな自分にチャレンジしたいな」と、意欲的に記していた。
コメント欄には「別人すぎて違う人かと思った」「誰かわかりませんでした！」「え、、、？イケメンすぎない？」「かっこよっっ」「V系似合ってる」「いつもと全然違う雰囲気も素敵」「一体いくつ魅力を隠し持ってるの!?」「Mana様としなこちゃんのコラボ神すぎます」など、さまざまな反響が寄せられている。