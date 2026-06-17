◇ナ・リーグ カブス2−5ロッキーズ（2026年6月16日 シカゴ）

カブスは16日（日本時間17日）、本拠地でロッキーズに2―5で敗れ、貯金は2となった。前日にピート・アーム・ストロング外野手（24）が自身初のサイクル安打を達成し、しかもサヨナラ勝ちした勢いを生かせなかった。

そして、2回の攻撃では「世界でここだけ!?」と思われる特別ルールで攻撃の流れが止まる場面があった。

1−0の無死一塁で8番・アマヤが右中間に会心の一撃。一塁走者が長駆本塁へ生還した。ところが、打球はリグレー・フィールドの外野フェンスを約30センチの深さで覆う「ツタ」の中に吸い込まれ、確認することができない状況に。

ロッキーズの右翼、中堅手は、まるで河川敷で草むらに入り込んだボールを探すかのように「ツタ」をかきわける仕草を見せたが、打球はでてこなかった。

この時点で塁審が特別ルールを適用して、アマヤを「二塁打」に。そのため、一塁走者は生還が認められず三塁へと戻された。

結局、打球は野手が「ツタ」を最後は蹴り上げるとコロコロと転がってでてきた。まさに、同球場ならではの光景。そしてカブス打線は得点をはばまれた。結局、この回1得点したが、世界中を見渡してもプロの公式戦が開催される球場で「草むら」にはばまれ打球を見失うのは同球場だけだろう。

カウンセル監督は試合後に、インプレーでプレーが継続されなかったこの場面を振り返り、「自分は（打球が）ツタに挟まったと思わなかったが、審判のジャッジなので仕方がない」と苦笑いした。

もしかしたら、ロッキーズ外野陣の走者長駆生還を阻止するための頭脳的プレーだったのかもしれない。