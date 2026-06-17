英俳優トム・ホランド（30）が、女優ゼンデイヤ（29）と極秘結婚したとの臆測から数カ月を経て、ようやく正式に結婚したことを認めた。

昨年1月に行われたゴールデン・グラブ賞授賞式でゼンデイヤが巨大なダイヤモンドの指輪を着用していたことから婚約した可能性が浮上。そして3月にゼンデイヤを長年担当してきたスタイリストが「結婚式はもう済んだ」と語ったことで極秘結婚説が取り沙汰されていた。

2人は結婚についてこれまで公式に認めていなかったが、このほど英エスクァイア誌の取材に応じたホランドが、ネット上で拡散されたAI（人工知能）生成による偽挙式画像について言及。写真を見た祖母が本物だと勘違いして自分は招待されていないと思ったエピソードを披露した際に、本物だと勘違いした他の家族にも同様のメッセージを送ったのか問われ、「いいえ、みんな出席していたので」と返答。本物の挙式が行われていたことを認めたが、それ以上の詳細については「何も言えない」と述べて挙式時期や場所などは明かさなかった。

映画「スパイダーマン」シリーズでの共演がきっかけで交際に発展した2人は、最新作「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」の公開を7月31日に控えており、15日には2021年公開の前作「スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム」以来5年ぶりにそろってレッドカーペットに登場して注目を集めた。（千歳香奈子通信員）