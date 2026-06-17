レイズとのカード2戦目

【MLB】ドジャース 1ー0 レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地レイズ戦に「1番・指名打者」で出場。15号ソロを放つなど、4打数1安打だった。チームは大谷の一発が決勝点となり、連勝となった。

第1打席ではラスムッセンの前に空振り三振。3回先頭の第2打席は捉えた当たりも二塁手正面へのゴロに倒れた。

0-0で迎えた6回先頭の第3打席では、真ん中カットボールを完璧に捉えて中堅後方へ。打球速度106.9マイル（約172.0キロ）、飛距離427フィート（約130.1メートル）の15号ソロを放った。

これでメジャー通算300本塁打まであと5本、日米通算350本塁打（NPB48本）に残り7本とした。8回の第4打席では左腕ブーザーと対戦して空振り三振だった。

チームは先発ロブレスキーがテンポよく6回を無失点。大谷の一発が決勝点となった。両軍合わせて四球1とまさに投手戦。試合時間はわずか1時間52分の“高速決着”だった。

大谷は明日17日（同18日）に先発登板が予定されている。（Full-Count編集部）