1次リーグJ組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグJ組のアルゼンチンは16日（日本時間17日）、米カンザスシティでアルジェリアと対戦した。リオネル・メッシが前半に先制ゴール。その5秒前の神パスに注目が集まった。

前半17分、アルゼンチン連覇への号砲を鳴らしたのは、やはりメッシだった。エリア外で左足を振り抜き、見事にゴール。この日のセネガル戦で2ゴールを挙げたエムバペ（フランス）に並ぶW杯通算14得点となった。

先制点を呼んだのは、5秒前のデパウルの縦パスだった。インテル・マイアミでメッシの同僚がセンターサークル付近から通した1本。アルジェリア選手4人、アルゼンチン選手1人という密集地帯をすり抜け、メッシの足元にピタリと収まった。配信したDAZNがXでゴールシーンを投稿すると、ファンにも衝撃が広がる。

「デパウルのメッシへの純愛パスは鳥肌もんだった」

「メッシえぐいというよりデパウルのパスやばすぎる」

「デパウルのメッシへのドンピシャ縦パス1本エグ」

「クラブでも同じだし、阿吽の呼吸感レベチ」

「デパウルの神縦パスがヤバすぎた！！！」

メッシは後半にも2得点でいきなりハットトリックとし、クローゼ（ドイツ）が保持するW杯最多通算16得点に並んだ。アルゼンチンは3-0で勝利した。



（THE ANSWER編集部）