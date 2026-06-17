［W杯マッチ19］“神の子”は38歳でも歴史を築く！ メッシが今大会第1号＆W杯初ハットトリック 大会最多得点記録に並ぶ大活躍
MATCH 19 グループJ第1戦
2026年6月17日 10:00キックオフ（会場：カンザスシティスタジアム）
アルゼンチン 3-0 アルジェリア
前回大会で初戦黒星の苦い経験を味わったアルゼンチン。連覇を目指す今大会、その前に立ちはだかるのはアフリカの難敵アルジェリアだ。リオネル・メッシにとって最後のワールドカップになる可能性もあるなか、アルゼンチンの大会初戦が幕を開けた。
5分、ラウタロ・マルティネスがバイタルエリアで背負いながらボールを収めると、絶妙な落としでメッシへつなぐ。エースは冷静にゴールへ流し込んだが、判定はオフサイド。わずかに肩が出ており、先制点は認められなかった。
さらに9分にはアルジェリアもネットを揺らす。左サイドで待つファレス・シャイビへスルーパスが通り、背番号10が冷静にニアサイドへ流し込む。しかしこちらもオフサイドの判定。立ち上がりから両チームに決定機が訪れる緊張感のある展開となった。
そんななか、会場を沸かせたのはメッシの守備だった。全力でボールを追い、激しくプレスバックする姿にチームメイトも呼応。アルゼンチン全体の守備強度が高まり、球際での激しい攻防が続いた。
すると17分、ついに試合が動く。デ・パウルが最終ライン付近から鋭い縦パスを差し込むと、中央で受けたメッシが前を向く。ペナルティエリア手前から左足を振り抜いたシュートはゴール右隅へ一直線。アルゼンチンの主将が大会初ゴールを記録した。
先制後のアルゼンチンはパスのテンポと距離感が向上。メッシを中心に狭いエリアを細かく崩しながら試合をコントロールする。アルジェリアはボールを追う時間が長くなり、苦しい時間帯が続いた。
それでも前半終盤にかけてはアルジェリアも徐々に盛り返す。攻撃に厚みが生まれ、ゴールの匂いを感じさせる場面も増えたが、アルゼンチンが1点リードを保ったまま前半を終えた。
後半はよりオープンな展開となる。互いにスペースが生まれ、アルジェリアもボールを保持する時間が増加。54分にはL・マルティネスが股下を狙うシュートで脅かした一方、アルジェリアもイブラヒム・マザを中心にバイタルエリアで華麗なコンビネーションを見せ、反撃に出る。
しかし、ここでもメッシが違いを生み出した。コーナーキックの流れからエミリアーノ・マルティネスが左サイドのメッシへ展開。巧みなトラップからニコラス・ゴンサレスへスルーパスを通す。クロスはクリアされたものの、こぼれ球をアレクシス・マクアリスターが強烈なミドルシュート。GKルカ・ジダンが弾いたボールをメッシが押し込み、追加点を奪った。
66分にはデ・パウル、マクアリスターと縦パスがつながり、最後はメッシへ。絶妙なタッチでバイタルエリアへ侵入したが、左足のシュートはGK正面。それでもハットトリックへの期待を十分に感じさせた。
そして76分、その瞬間が訪れる。中央でボールを運んだメッシは左サイドへ展開し、自らバイタルエリアへ侵入。リターンパスを受けると得意の左足を一閃した。美しいインカーブのシュートがニアサイドを射抜き、ハットトリック達成。勝負を決定づける3点目となった。
80分、メッシはベンチへ退く。スタジアムは総立ちとなり、スタンディングオベーションが送られた。アメリカの地で衰えを感じさせないパフォーマンスを披露し、改めて世界最高峰の実力を証明した。
終盤はアルゼンチンが落ち着いて試合をコントロール。アルジェリアの反撃を許さず、3-0で快勝を収めた。
メッシは自身初となるワールドカップ本大会でのハットトリックを達成。さらに史上初となる6大会連続出場という偉業も成し遂げている。連覇を目指すアルゼンチンにとって、これ以上ない最高のスタートとなった。
［スコア］
アルゼンチン 3-0 アルジェリア
［得点者］
アルゼンチン
リオネル・メッシ（17、60、76）
［ポゼッション］
アルゼンチン 45%
アルジェリア 50%
中立 5%
［シュート数］
アルゼンチン：10本
アルジェリア：7本
［枠内シュート］
アルゼンチン：6本
アルジェリア：0本
アルゼンチン
フォーメーション：［4-3-3］
監督：リオネル・スカローニ
GK
エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ）
DF
ゴンサロ・モンティエル（リーベル・プレート）
リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド）
クリスティアン・ロメロ（トッテナム）
ファクンド・メディナ（マルセイユ）
MF
ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ）
アレクシス・マクアリスター（リヴァプール）
エンソ・フェルナンデス（チェルシー）
FW
リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）
ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリード）
ラウタロ・マルティネス（インテル）
交代出場
46分 ゴンサロ・モンティエル→ ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドリード）
55分 ラウタロ・マルティネス→ フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード）
55分 ティアゴ・アルマダ→ニコラス・ゴンザレス（アトレティコ・マドリード）
80分 クリスティアン・ロメロ→ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ）
80分 リオネル・メッシ→ニコ・パス（コモ）
アルジェリア
フォーメーション：［4-4-2］
監督：ヴラディミル・ペトコヴィッチ
GK
ルカ・ジダン（グラナダ）
DF
アイサ・マンディ（リール）
ラヤン・アイト・ヌーリ（マンチェスター・シティ）
ラフィク・ベルガリ（エラス・ヴェローナ）
ラミ・ベンセバイニ（ドルトムント）
MF
ファレス・シャイビ（フランクフルト）
ヒシャーム・ブダウィ（ニース）
ナビル・ベンタレブ（リール）
イブラヒム・マザ（レヴァークーゼン）
FW
アミーヌ・グイリ（マルセイユ）
アニス・ハジ・ムーサ（フェイエノールト）
交代出場
64分 ヒシャーム・ブダウィ→フセム・アワール（アル・イテハド）
64分 アニス・ハジ・ムーサ→リヤド・マフレズ（アル・アハリ）
64分 アミン・グイリ→ モハメド・エル・アミーン・アムーラ（ヴォルフスブルク）
82分 イブラヒム・マザ→ラミズ・ゼルキ（トゥエンテ）
82分 ナビル・ベンタレブ→アディル・ブルビナ（アル・ドゥハイル）
初戦からハットトリックの大暴れ— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 17, 2026
自陣からボールをつなぐと最後はメッシ
#FIFAワールドカップ グループJ
アルゼンチン×アルジェリア
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