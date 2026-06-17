MATCH 19 グループJ第1戦



2026年6月17日 10:00キックオフ（会場：カンザスシティスタジアム）

アルゼンチン 3-0 アルジェリア



前回大会で初戦黒星の苦い経験を味わったアルゼンチン。連覇を目指す今大会、その前に立ちはだかるのはアフリカの難敵アルジェリアだ。リオネル・メッシにとって最後のワールドカップになる可能性もあるなか、アルゼンチンの大会初戦が幕を開けた。





アルジェリアは［4-4-2］をベースにスタート。アルゼンチンのビルドアップに対して積極的に前から圧力をかけ、ボールを奪いにいく姿勢を見せた。一方のアルゼンチンはロドリゴ・デ・パウルがサイドバック脇のスペースへ流れ、サイドバックを高い位置へ押し上げる形で前進。守備時は［4-4-2］のミドルブロックを敷き、無理に前から奪いに行かない戦い方を選択した。5分、ラウタロ・マルティネスがバイタルエリアで背負いながらボールを収めると、絶妙な落としでメッシへつなぐ。エースは冷静にゴールへ流し込んだが、判定はオフサイド。わずかに肩が出ており、先制点は認められなかった。さらに9分にはアルジェリアもネットを揺らす。左サイドで待つファレス・シャイビへスルーパスが通り、背番号10が冷静にニアサイドへ流し込む。しかしこちらもオフサイドの判定。立ち上がりから両チームに決定機が訪れる緊張感のある展開となった。そんななか、会場を沸かせたのはメッシの守備だった。全力でボールを追い、激しくプレスバックする姿にチームメイトも呼応。アルゼンチン全体の守備強度が高まり、球際での激しい攻防が続いた。すると17分、ついに試合が動く。デ・パウルが最終ライン付近から鋭い縦パスを差し込むと、中央で受けたメッシが前を向く。ペナルティエリア手前から左足を振り抜いたシュートはゴール右隅へ一直線。アルゼンチンの主将が大会初ゴールを記録した。先制後のアルゼンチンはパスのテンポと距離感が向上。メッシを中心に狭いエリアを細かく崩しながら試合をコントロールする。アルジェリアはボールを追う時間が長くなり、苦しい時間帯が続いた。それでも前半終盤にかけてはアルジェリアも徐々に盛り返す。攻撃に厚みが生まれ、ゴールの匂いを感じさせる場面も増えたが、アルゼンチンが1点リードを保ったまま前半を終えた。後半はよりオープンな展開となる。互いにスペースが生まれ、アルジェリアもボールを保持する時間が増加。54分にはL・マルティネスが股下を狙うシュートで脅かした一方、アルジェリアもイブラヒム・マザを中心にバイタルエリアで華麗なコンビネーションを見せ、反撃に出る。しかし、ここでもメッシが違いを生み出した。コーナーキックの流れからエミリアーノ・マルティネスが左サイドのメッシへ展開。巧みなトラップからニコラス・ゴンサレスへスルーパスを通す。クロスはクリアされたものの、こぼれ球をアレクシス・マクアリスターが強烈なミドルシュート。GKルカ・ジダンが弾いたボールをメッシが押し込み、追加点を奪った。66分にはデ・パウル、マクアリスターと縦パスがつながり、最後はメッシへ。絶妙なタッチでバイタルエリアへ侵入したが、左足のシュートはGK正面。それでもハットトリックへの期待を十分に感じさせた。そして76分、その瞬間が訪れる。中央でボールを運んだメッシは左サイドへ展開し、自らバイタルエリアへ侵入。リターンパスを受けると得意の左足を一閃した。美しいインカーブのシュートがニアサイドを射抜き、ハットトリック達成。勝負を決定づける3点目となった。80分、メッシはベンチへ退く。スタジアムは総立ちとなり、スタンディングオベーションが送られた。アメリカの地で衰えを感じさせないパフォーマンスを披露し、改めて世界最高峰の実力を証明した。終盤はアルゼンチンが落ち着いて試合をコントロール。アルジェリアの反撃を許さず、3-0で快勝を収めた。メッシは自身初となるワールドカップ本大会でのハットトリックを達成。さらに史上初となる6大会連続出場という偉業も成し遂げている。連覇を目指すアルゼンチンにとって、これ以上ない最高のスタートとなった。［スコア］アルゼンチン 3-0 アルジェリア［得点者］アルゼンチンリオネル・メッシ（17、60、76）［ポゼッション］アルゼンチン 45%アルジェリア 50%中立 5%［シュート数］アルゼンチン：10本アルジェリア：7本［枠内シュート］アルゼンチン：6本アルジェリア：0本アルゼンチンフォーメーション：［4-3-3］監督：リオネル・スカローニGKエミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ）DFゴンサロ・モンティエル（リーベル・プレート）リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド）クリスティアン・ロメロ（トッテナム）ファクンド・メディナ（マルセイユ）MFロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ）アレクシス・マクアリスター（リヴァプール）エンソ・フェルナンデス（チェルシー）FWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリード）ラウタロ・マルティネス（インテル）交代出場46分 ゴンサロ・モンティエル→ ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドリード）55分 ラウタロ・マルティネス→ フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード）55分 ティアゴ・アルマダ→ニコラス・ゴンザレス（アトレティコ・マドリード）80分 クリスティアン・ロメロ→ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ）80分 リオネル・メッシ→ニコ・パス（コモ）アルジェリアフォーメーション：［4-4-2］監督：ヴラディミル・ペトコヴィッチGKルカ・ジダン（グラナダ）DFアイサ・マンディ（リール）ラヤン・アイト・ヌーリ（マンチェスター・シティ）ラフィク・ベルガリ（エラス・ヴェローナ）ラミ・ベンセバイニ（ドルトムント）MFファレス・シャイビ（フランクフルト）ヒシャーム・ブダウィ（ニース）ナビル・ベンタレブ（リール）イブラヒム・マザ（レヴァークーゼン）FWアミーヌ・グイリ（マルセイユ）アニス・ハジ・ムーサ（フェイエノールト）交代出場64分 ヒシャーム・ブダウィ→フセム・アワール（アル・イテハド）64分 アニス・ハジ・ムーサ→リヤド・マフレズ（アル・アハリ）64分 アミン・グイリ→ モハメド・エル・アミーン・アムーラ（ヴォルフスブルク）82分 イブラヒム・マザ→ラミズ・ゼルキ（トゥエンテ）82分 ナビル・ベンタレブ→アディル・ブルビナ（アル・ドゥハイル）