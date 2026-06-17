世界が憧れる日本の包丁──「旬」が示す、切れ味とクラフトマンシップの現在地
抹茶や日本酒、陶芸品と並び、近年海外で高い人気を集めている日本の包丁。訪日旅行者が百貨店や専門店で包丁を購入し、自国へ持ち帰る光景も珍しくありません。その中心的な存在のひとつが、貝印の高級包丁ブランド「旬」です。現在60カ国以上で展開され、売上の約9割を海外市場が占める「旬」は、日本の刃物文化を世界へ発信するブランドへと成長しています。
今回、貝印は「旬」シリーズの最高峰モデル「DualCore」に新たなラインアップを追加するとともに、本革製の包丁ケースを発売しました。そこには単なる調理器具を超えた、日本のクラフトマンシップと道具への美意識が息づいています。
世界が日本の包丁に惹かれる理由
日本の包丁が海外で支持される理由は、単なる切れ味の良さだけではありません。岐阜県関市を中心に受け継がれてきた刃物づくりの技術、職人による精緻な仕上げ、そして長く使い続けることを前提としたものづくりの思想。そのすべてが、日本の包丁を特別な存在にしています。
海外では「Japanese Knife」という言葉自体が品質の象徴として認識されるようになり、料理人だけでなく、料理を趣味とする人々からも高い支持を集めています。
Courtesy of KAI
「旬」はそうした日本の包丁文化を代表するブランドとして、世界中のキッチンで愛され続けています。
「旬 DualCore」という最高峰
今回新たに展開される「旬 DualCore」は、「旬」シリーズの中でも最高峰に位置づけられるコレクションです。
最大の特徴は、異なる鋼材を組み合わせた独自のブレード構造にあります。硬度や靭性の異なる素材を重ね合わせることで、優れた切れ味と耐久性を両立。さらに刃に現れる美しいヘリンボーン模様が、機能と装飾をひとつに結び付けています。
旬 DualCore マスターユーティリティー 165mm 価格：35,200円（税込）
Courtesy of KAI
料理のための道具でありながら、まるで工芸品のような存在感を備えていることも、「旬」が世界中で評価される理由のひとつです。
日本的な美意識を宿す八角ハンドル
刃だけではありません。DualCoreには、日本の伝統的な和包丁を思わせる八角形ハンドルが採用されています。手に自然に馴染む形状は使いやすさに優れるだけでなく、視覚的にも日本らしい静かな美しさを感じさせます。
旬 DualCore パーリング 100mm 価格：28,600円（税込）
Courtesy of KAI
機能性と美意識を同時に成立させること。その思想は、日本の工芸や建築にも通じる価値観と言えるでしょう。
包丁を持ち運ぶという発想
今回の発表でもうひとつ興味深いのが、本革製の包丁ケースです。
日本では家庭用包丁を持ち運ぶ機会はそれほど多くありません。しかし海外では、シェフや料理学校の学生、フードクリエイターなどが自らの包丁を携行する文化が根付いています。
左：旬 レザーシース S 価格：6,600円(税込)、右：旬 レザーシース L 価格：8,800円（税込）※包丁は別売り
Courtesy of KAI
そうした背景から、包丁を安全に収納し、持ち運ぶためのケースにも高い需要があります。
道具から愛用品へ
今回発売されるレザーシースやロールケースは、単なる保護用品ではありません。包丁を長く使い続けるための道具であり、所有する喜びを高めるためのプロダクトでもあります。使い込むほどに風合いが増すレザーは、包丁と同じく時間とともに育っていく存在です。
旬 レザーロールケース 価格：27,500円（税込）＊包丁は別売り
Courtesy of KAI
料理道具を消耗品としてではなく、人生をともにする愛用品として捉える。その価値観は、現代のラグジュアリーにも通じています。
世界へ広がる日本の刃物文化
抹茶や日本酒が日本文化の入り口となっているように、包丁もまた海外の人々に日本を知ってもらうきっかけのひとつになっています。「旬 DualCore」と本革製包丁ケースは、日本の刃物づくりが培ってきた技術と美意識を現代のライフスタイルへと接続する存在です。料理をするための道具であると同時に、文化を伝えるプロダクトでもある。
世界中で愛される日本の包丁は、いまや“切るための道具”を超え、日本のクラフトマンシップそのものを体現する存在となっています。
【INFORMATION】
旬 DualCore
旬 DualCore マスターユーティリティー 165mm
価格：35,200円（税込）
旬 DualCore パーリング 100mm
価格：28,600円（税込）
旬 DualCore シェフズ 200mm
価格：37,400円（税込）
販売：貝印公式オンラインストアほか
旬 レザーシース／レザーロールケース
旬 レザーシース S
価格：6,600円（税込）
旬 レザーシース L
価格：8,800円（税込）
旬 レザーロールケース
価格：27,500円（税込）
販売開始日：2026年6月16日（火）
販売：貝印公式オンラインストア、全国の専門店、ホームセンター、量販店など
※店舗により取り扱い時期が異なります。
お問い合わせ：
貝印株式会社 お客様相談室
TEL：0120-016-410
今回、貝印は「旬」シリーズの最高峰モデル「DualCore」に新たなラインアップを追加するとともに、本革製の包丁ケースを発売しました。そこには単なる調理器具を超えた、日本のクラフトマンシップと道具への美意識が息づいています。
日本の包丁が海外で支持される理由は、単なる切れ味の良さだけではありません。岐阜県関市を中心に受け継がれてきた刃物づくりの技術、職人による精緻な仕上げ、そして長く使い続けることを前提としたものづくりの思想。そのすべてが、日本の包丁を特別な存在にしています。
海外では「Japanese Knife」という言葉自体が品質の象徴として認識されるようになり、料理人だけでなく、料理を趣味とする人々からも高い支持を集めています。
Courtesy of KAI
「旬」はそうした日本の包丁文化を代表するブランドとして、世界中のキッチンで愛され続けています。
「旬 DualCore」という最高峰
今回新たに展開される「旬 DualCore」は、「旬」シリーズの中でも最高峰に位置づけられるコレクションです。
最大の特徴は、異なる鋼材を組み合わせた独自のブレード構造にあります。硬度や靭性の異なる素材を重ね合わせることで、優れた切れ味と耐久性を両立。さらに刃に現れる美しいヘリンボーン模様が、機能と装飾をひとつに結び付けています。
旬 DualCore マスターユーティリティー 165mm 価格：35,200円（税込）
Courtesy of KAI
料理のための道具でありながら、まるで工芸品のような存在感を備えていることも、「旬」が世界中で評価される理由のひとつです。
日本的な美意識を宿す八角ハンドル
刃だけではありません。DualCoreには、日本の伝統的な和包丁を思わせる八角形ハンドルが採用されています。手に自然に馴染む形状は使いやすさに優れるだけでなく、視覚的にも日本らしい静かな美しさを感じさせます。
旬 DualCore パーリング 100mm 価格：28,600円（税込）
Courtesy of KAI
機能性と美意識を同時に成立させること。その思想は、日本の工芸や建築にも通じる価値観と言えるでしょう。
包丁を持ち運ぶという発想
今回の発表でもうひとつ興味深いのが、本革製の包丁ケースです。
日本では家庭用包丁を持ち運ぶ機会はそれほど多くありません。しかし海外では、シェフや料理学校の学生、フードクリエイターなどが自らの包丁を携行する文化が根付いています。
左：旬 レザーシース S 価格：6,600円(税込)、右：旬 レザーシース L 価格：8,800円（税込）※包丁は別売り
Courtesy of KAI
そうした背景から、包丁を安全に収納し、持ち運ぶためのケースにも高い需要があります。
道具から愛用品へ
今回発売されるレザーシースやロールケースは、単なる保護用品ではありません。包丁を長く使い続けるための道具であり、所有する喜びを高めるためのプロダクトでもあります。使い込むほどに風合いが増すレザーは、包丁と同じく時間とともに育っていく存在です。
旬 レザーロールケース 価格：27,500円（税込）＊包丁は別売り
Courtesy of KAI
料理道具を消耗品としてではなく、人生をともにする愛用品として捉える。その価値観は、現代のラグジュアリーにも通じています。
世界へ広がる日本の刃物文化
抹茶や日本酒が日本文化の入り口となっているように、包丁もまた海外の人々に日本を知ってもらうきっかけのひとつになっています。「旬 DualCore」と本革製包丁ケースは、日本の刃物づくりが培ってきた技術と美意識を現代のライフスタイルへと接続する存在です。料理をするための道具であると同時に、文化を伝えるプロダクトでもある。
世界中で愛される日本の包丁は、いまや“切るための道具”を超え、日本のクラフトマンシップそのものを体現する存在となっています。
【INFORMATION】
旬 DualCore
旬 DualCore マスターユーティリティー 165mm
価格：35,200円（税込）
旬 DualCore パーリング 100mm
価格：28,600円（税込）
旬 DualCore シェフズ 200mm
価格：37,400円（税込）
販売：貝印公式オンラインストアほか
旬 レザーシース／レザーロールケース
旬 レザーシース S
価格：6,600円（税込）
旬 レザーシース L
価格：8,800円（税込）
旬 レザーロールケース
価格：27,500円（税込）
販売開始日：2026年6月16日（火）
販売：貝印公式オンラインストア、全国の専門店、ホームセンター、量販店など
※店舗により取り扱い時期が異なります。
お問い合わせ：
貝印株式会社 お客様相談室
TEL：0120-016-410