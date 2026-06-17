「もう怖いよ…」サッカーファンも思わず絶句させたメッシの“えぐさ”　W杯初戦でいきなりハットトリック達成の偉業「なんであんな軽々と決められるんでしょう」「鳥肌立った」【W杯】

メッシが初戦からハットトリックと存在感を示した(C)Getty Images

現地時間6月16日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦、前回王者アルゼンチンはアルジェリアと対戦し、3−0と勝利、勝ち点3を獲得した。



6大会連続出場のFWリオネル・メッシが大仕事をやってのけた。

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前半5分に早々にネットを揺らすシーンもあったが、ここはオフサイドで得点を認められず。

その後、17分にロドリゴ・デ・パウロからのパスを受けたメッシが反転して、ペナルティーエリア外から左足による華麗なミドルシュートを叩き込む。チームの先制点をたたき出すと後半15分にもアレクシス・マック・アリスターのシュートのこぼれ球を見逃さず、2点目を右足で押し込む。



さらに後半31分にもペナルティーエリア付近でパスを受けたメッシが左足を振りぬき、華麗にハットトリックを達成。スタジアムに大歓声が沸き起こった。