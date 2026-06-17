「もう怖いよ…」サッカーファンも思わず絶句させたメッシの“えぐさ” W杯初戦でいきなりハットトリック達成の偉業「なんであんな軽々と決められるんでしょう」「鳥肌立った」【W杯】
メッシが初戦からハットトリックと存在感を示した(C)Getty Images
現地時間6月16日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦、前回王者アルゼンチンはアルジェリアと対戦し、3−0と勝利、勝ち点3を獲得した。
6大会連続出場のFWリオネル・メッシが大仕事をやってのけた。
【動画】メッシが大暴れ！ハットトリックを達成するシーンをチェック
前半5分に早々にネットを揺らすシーンもあったが、ここはオフサイドで得点を認められず。
その後、17分にロドリゴ・デ・パウロからのパスを受けたメッシが反転して、ペナルティーエリア外から左足による華麗なミドルシュートを叩き込む。チームの先制点をたたき出すと後半15分にもアレクシス・マック・アリスターのシュートのこぼれ球を見逃さず、2点目を右足で押し込む。
さらに後半31分にもペナルティーエリア付近でパスを受けたメッシが左足を振りぬき、華麗にハットトリックを達成。スタジアムに大歓声が沸き起こった。
W杯でハットトリックを達成するのはメッシにとっても初めてのこと。3得点をあげ、通算得点は「16」となり、元ドイツ代表FWミロスラフ・クローゼ氏のW杯最多得点記録に並んだ。
前回王者が順当に勝ち上がったゲーム、何よりもメッシの活躍が抜きんでていたとあって、これには日本のXスポーツトレンドでもすぐに「ハットトリック」があがり、サッカーファンの間からも「もう怖いよ…」「メッシ、すげー」「簡単にゴールを決めているように見えるのがメッシの1番すごいところだと思います」「鳥肌立った」「次のワールドカップでもやれる」「何であんな軽々と決められるんでしょう」「衰え知らず」と反響が一気に広がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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