日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分）が１６日に放送された。

この日は「アクティブバイスタンダー」をテーマにトークを展開。スタジオ出演した専門家によると「日本語に訳すと『行動する傍観者』ということで、ハラスメント、痴漢、いじめ、性暴力ですとかそういった場面に居合わせた周りの方がその状況を変えるために何ができるか？ということで『行動を起こす人』のことを指します」と説明した。

また対処法として具体的に「助けを求める」「寄り添う」「レコーディング」「まちがいを指摘する」「すり替える」などの行動があることを加えた。

その中でずかずかと私生活を尋ねてくる人物についてトークが発展。ＭＣのお笑いコンビ『くりぃむしちゅー』の上田晋也が「男同士だと込み入った、立ち入った質問をすることでより仲が深まるみたいな（ことはある）」と口にすると、スタジオ出演した大久保佳代子は「私、男性女性というよりも（そういう人は）考え方が古いんだと思う」とキッパリ。

そして「恋愛の話とかした方が急激にみんなちょっとね。でもそういう時は言いますよ『私はちなみに最後のキスは３年前だけど、そちらは何年前？』って」と話し、共演者は爆笑。上田は「いや、言わなくて結構です！」。「ギブ・アンド・テイクだから言った上で聞く」と大久保が説明すると上田は「それ言われたらこっちも言わなきゃみたいになる」と同意し、笑わせていた。