【Ｗ杯】３８歳メッシ記録ずくめ“伝説”の初戦 Ｗ杯最年長ハット、歴代最多タイ１６得点、初６大会連続出場…
◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組 アルゼンチン３―０アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）
前回大会王者のアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）は、連覇を懸けた初戦でアルジェリア（同２８位）を下し、好発進した。
史上初の６大会連続出場を果たしたＦＷリオネル・メッシは、Ｗ杯で自身初のハットトリックを記録し、元ドイツ代表ＦＷクローゼが持つ歴代最多得点（１６得点）に並んだ。この日は自身がＷ杯デビューを飾った２００６年ドイツ大会の初戦からちょうど２０年。“神の子”の伝説のパフォーマンスに観客は総立ちとなり、スタンディングオーベーションで送り出した。
◆メッシがアルジェリア戦で達成した記録一覧
▽史上初のＷ杯６大会連続出場
▽Ｗ杯歴代最多タイ１６得点
▽自身初のＷ杯ハットトリック
▽今大会初ハットトリック（大会通算５５回目）
▽史上最年長ハットトリック（３８歳３５７日）
▽Ｗ杯最多出場試合数（２７試合。前回のカタール大会決勝時点で、元ドイツ代表ＭＦマテウスを抜いて単独１位に浮上）
▽Ａ代表通算２００試合出場、１２０得点（ともにアルゼンチン歴代最多）