◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組 アルゼンチン３―０アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）

前回大会王者のアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）は、連覇を懸けた初戦でアルジェリア（同２８位）を下し、好発進した。

史上初の６大会連続出場を果たしたＦＷリオネル・メッシは、Ｗ杯で自身初のハットトリックを記録し、元ドイツ代表ＦＷクローゼが持つ歴代最多得点（１６得点）に並んだ。この日は自身がＷ杯デビューを飾った２００６年ドイツ大会の初戦からちょうど２０年。“神の子”の伝説のパフォーマンスに観客は総立ちとなり、スタンディングオーベーションで送り出した。

◆メッシがアルジェリア戦で達成した記録一覧

▽史上初のＷ杯６大会連続出場

▽Ｗ杯歴代最多タイ１６得点

▽自身初のＷ杯ハットトリック

▽今大会初ハットトリック（大会通算５５回目）

▽史上最年長ハットトリック（３８歳３５７日）

▽Ｗ杯最多出場試合数（２７試合。前回のカタール大会決勝時点で、元ドイツ代表ＭＦマテウスを抜いて単独１位に浮上）

▽Ａ代表通算２００試合出場、１２０得点（ともにアルゼンチン歴代最多）