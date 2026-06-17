◆第１７６回クイーンアンステークス・Ｇ１（現地時間６月１６日、英国・アスコット競馬場・芝直線１６００メートル、良）

ロイヤルアスコット開催の開幕を告げる古馬マイルＧ１が９頭立てで行われた。単勝５１倍で８番人気タイのテンボブトニー（セン５歳、英国エド・ウォーカー厩舎、父ナイトオブサンダー）が、大外から差し切ってＧ１初勝利をロイヤルアスコットの舞台で飾った。勝ちタイムは１分３７秒５３。

キーラン・シューマーク騎手は同レース初勝利。テンボブトニーは昨年５月のジョンオブゴーントＳ・英Ｇ３、タッテナムコーナーＳ・英Ｇ３に続き、重賞は３勝目となった。

４・５倍で２番人気タイのモアサンダー（トム・マーカンド騎手）が半馬身差で２着。今年のドバイＧ１・ジェベルハッタの勝ち馬のオペラバッロ（ビリー・ロックネイン騎手）が２着馬に頭差の３着だった。

単勝１番人気で３・２倍のノータブルスピーチ（牡５歳、英＆ＵＡＥチャーリー・アップルビー厩舎、父ドバウィ）が、６着に敗れる波乱の結果。今回もウィリアム・ビュイック騎手を背に、２馬身差で完勝した英Ｇ１のロッキンジＳをステップに参戦したが、４着だった昨年に続き、今年も完敗に終わった。

クイーンアンＳは総賞金が８０万ポンド（約１億６８８３万円）。１着賞金が４５万３６８０ポンド（約９５７４万円）で、日本調教馬の出走は２０１６年のエイシンエルヴィン（９着）。