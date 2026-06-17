ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１５日（日本時間１６日）、１次リーグＨ組で優勝経験のあるスペイン（世界ランキング２位）がカボベルデ（同６７位）と無得点で引き分けた。

Ｊ１柏の監督でスペイン出身のリカルド・ロドリゲス氏が試合を解説する。

スペイン０−０カボベルデ

スペインが見せたパフォーマンスは、決して良くなかった。相手の引いた守備ブロックに苦しめられた。ＤＦククレリャの攻撃参加は好機につながったが、それ以外は期待を大きく下回る内容だった。

相手のブロックをどう打開するかは難易度の高い課題だ。今回スペインがどんな打開策を準備してきたか、この試合では残念ながら伝わってこなかった。サイドで数的優位を作る回数が少なく、互いの動きを理解している選手たちを「ユニット」として同時起用しなかったため、連係も足りなかった。

無失点は評価できる。ただＤＦ陣はもっと攻撃面で貢献することが必要だった。テンポよくボールを動かして相手を疲弊させられれば、少し違った試合展開になったはずだ。

今大会は参加チームが４８に増え、１次リーグは組３位でも決勝トーナメントに進める可能性がある。決勝までは８試合。強豪国は、より長くなった戦いを見据えて「徐々に調子を上げていく」という作戦で臨んでいるのかもしれない。

スペインはＷ杯直前の親善試合で多くの主力を温存していた。その作戦が吉と出るか、凶と出るか。今後の彼らの戦いぶりが証明してくれるだろう。