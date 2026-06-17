関西演芸協会の会長に就任したシンデレラエキスプレスの渡辺裕薫（58）が17日、MBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」に出演。同協会の副会長人事に悩んでいることを明かした。

渡辺は5月26日付で、落語家桂福団治（85）の後任として関西演芸協会会長に就任。7月28日（なにわの日）には、同協会が一般社団法人化されることを発表した。

「今、考えているのは副会長を誰にお願いするか、なんです。副会長は理事の中から選ぶのですが、僕が理事では最年少で…」と先輩ばかりの中で新会長は思案中。

番組パーソナリティーのメッセンジャーあいはら（56）が渡辺の会長就任を祝福し、サポートの意思を伝えると「あいはらさん、副会長どうですか？」と生放送の中で直接打診した。あいはらは関西演芸協会の理事でも会員でもないが「外部理事という手もありますし」と渡辺はまんざらでもなさそう。ただ、あいはらは明言を避けた。

渡辺は会員が出演できる舞台を増やし、一方で会員のセカンドキャリアの充実を目標としている。現在会員は224人。7月5日には大阪・心斎橋角座で「第6回関西演芸協会寄席」が開催される。