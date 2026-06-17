セブン‐イレブン、店内焼き「塩パン」発売　発酵バター×塩のあと引く味わい

セブン‐イレブン・ジャパンは、店内の専用オーブンで焼き上げて提供する「セブンカフェ ベーカリー」の新商品として、「お店で焼いたジュワッと塩パン」を6月16日から全国の店舗で順次発売する。

価格は税込160.92円（同社では税込価格を小数点第2位まで表示）。「セブンカフェ ベーカリー」取扱店舗限定で販売する。

〈発酵バターと塩の組み合わせが特徴〉

「お店で焼いたジュワッと塩パン」は、発酵バターと塩のあとを引く味わいが特徴。外はパリッと、中はふんわりとした食感に仕上げた。

専門店でも使用される小麦粉を採用し、生地のふんわりとした食感にこだわった。さらに、店舗の専用オーブンで焼き上げることで、表面の香ばしさと軽やかな食感を実現している。

生地には発酵バター入りマーガリンを巻き込んで焼き上げた。ほどよい塩味がバターの芳醇なコクと風味を引き立て、あとを引く味わいが楽しめるという。

同社は、淹れたての「セブンカフェ」との相性の良さもアピールし、「1日の始まりを彩る朝の時間帯にも、できたてならではの贅沢な味わいをご堪能ください」としている。

お店で焼いたジュワッと塩パン

〈「セブンカフェ ベーカリー」の主なラインアップ〉

「セブンカフェ ベーカリー」では、塩パンのほかにもクロワッサンやメロンパン、カレーパン、クッキーなどを展開している。

◆お店で焼いたサクサククロワッサン

価格：税込190.08円

販売エリア：沖縄県を除く全国

サクッとした食感とバターの豊かな香りが特徴のクロワッサン。

【画像8点】お店で焼いたチョコクッキー、お店で焼いた明太フランスなど「セブンカフェ ベーカリー」商品ラインアップ

◆お店で焼いた明太フランス

価格：税込250.56円

販売エリア：全国

高温で焼き上げたフランスパン生地は、外は香ばしく中はもちっとした食感。明太子、バター、マヨネーズなどを合わせたコクのある明太ソースを使用し、ひと口食べると旨みが広がる。

◆お店で揚げたソーセージドーナツ

価格：税込160.92円

販売エリア：北海道を除く全国

もちっとしたパン生地でポークソーセージを包んだ商品。間食やおやつにも適したサイズ感と価格帯が特徴。

◆お店で揚げたカレーパン

価格：税込180.36円

販売エリア：全国

※エリアにより商品規格、価格が異なる場合がある。

フルーツの甘みと野菜のコク、肉の旨みを高めたカレーを使用。味わい深く、あとを引くおいしさにリニューアルしたという。

◆お店で焼いたふんわりメロンパン

価格：税込160.92円

販売エリア：全国

「セブンカフェ ベーカリー」の人気商品。風味豊かなしっとりとした生地に、外はサクッ、中はふんわりとした食感を組み合わせた。

◆お店で焼いたチョコクッキー

価格：税込200.88円

販売エリア：沖縄県を除く全国

外はサクッと、中はしっとりとした食感のコントラストが楽しめるチョコクッキー。

◆お店で揚げたシュガードーナツ

価格：税込140.40円

販売エリア：東北、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄県

揚げたてならではのふんわり食感が特徴。購入時に受け取るシュガーを袋の中でまぶして味わうスタイルとなっている。