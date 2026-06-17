【なか卯】「かつお節オクラまぐろたたき丼」を新発売、かつお節とオクラがまぐろの旨みを引き立てる夏らしい一杯

丼ぶりと京風うどんのなか卯は、6月24日(水)午前11時から「かつお節オクラまぐろたたき丼」を販売する。

粗めにたたいたまぐろたたきに、風味豊かなかつお節とシャキっとした食感のオクラを合わせた商品。かつお節の風味がまぐろの旨みを引き立て、オクラの食感が満足感をプラスする。さっぱりとしながらも旨みのある味わいで、暑い季節にも食べやすい一杯に仕上げた。価格は並盛920円(税込)。446店舗で販売予定。

また、まぐろの旨みをシンプルに味わえる「まぐろのたたき丼」や、なか卯のこだわり卵と旨辛だれを合わせた「まぐろユッケ丼」も引き続き販売する。

かつお節オクラまぐろたたき丼

〈ねば旨爽快な味わいを楽しめる夏限定メニュー〉

「かつお節オクラまぐろたたき丼」は、粗めにたたくことで旨みと風味を引きだしたまぐろたたきに、かつお節とオクラを組み合わせた商品。まぐろたたき、かつお節、オクラが織りなす“ねば旨爽快”な味わいを楽しめる。

〈ラインアップ一覧(各税込)〉

◆かつお節オクラまぐろたたき丼

ごはん小盛 900円

並盛 920円

ごはん大盛 1,020円

特盛 1,470円

◆まぐろのたたき丼

ごはん小盛 770円

並盛 790円

ごはん大盛 890円

特盛 1,340円

◆まぐろユッケ丼

ごはん小盛 900円

並盛 920円

ごはん大盛 1,020円

特盛 1,470円

※持ち帰り可能。一部店舗では価格が異なる。