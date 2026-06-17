幸せな老後のためにもケアハウス選びは慎重に！ 映画『ジェニー・ペンはご機嫌ななめ』

映画ライター杉谷伸子と謎の美女B子によるお気楽映画評論ユニット・お杉とB子が今注目の映画について語る連載「お杉とB子のMOVIE TALK」。今回のお題は、6月12日から全国公開の映画『ジェニー・ペンはご機嫌ななめ』です。

セラピードールのジェニー・ペン、お顔がコワすぎよ

お杉

人生100年時代に決して他人事ではない、介護をめぐるスリラーよ。主人公は長年判事を務めたステファン。脳卒中で車椅子生活を余儀なくされ、リハビリも兼ねて、短期の予定でケアハウスに入居するの。

B子

体の自由が利かない苛立ちもあり、ステファンはケアハウスに馴染めない。しかも、入居者のなかに一風変わったデイヴという男性が！

お杉

ジェニー・ペンと名付けたセラピー用のドールを手に、陰湿ないじめを入居者たちに繰り返しているの。ステファンもターゲットに。でも、職員たちに被害を訴えても、取り合ってもらえない。デイヴは驚くべき策略家で尻尾を掴ませない。

B子

職業柄、正義感が強いステファンは泣き寝入りせずにデイヴと戦うんだけど、体が不自由だからね。ただ彼の言動にインスパイアされる老人も現れて、事態が動き出すの。

お杉

その前に職員が対処してくれなきゃね。監視カメラはないのか!? 施設の管理体制に不満爆発よ。ステファンが判事と知って「なんでこんなところに？」と言ってた老人がいたのも納得。こんな状況だと知ってたら、入所しないよね。

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B子

ステファンは投資の失敗で、経済的に困窮。しかも家族もいないから、入れる施設が限られてた。人生を重ねたからって、悟りの境地に達する人ばかりじゃないって思い知らされる施設だよね。怖いわ。

お杉

いや、その境地に達する人はむしろ少ないんじゃない？ デイヴみたいに邪悪さが増す人もいるわよ。学校がそうであるように、ケアハウスもまた社会の縮図。そこを支配するデイヴの邪悪さをジョン・リスゴーが怪演してる。

B子

終活の場となる安らぎの施設で死闘を繰り広げるハメにならないよう、親世代も自分もケアハウス選びは慎重に行いたいですね。

information

『ジェニー・ペンはご機嫌ななめ』

監督／ジェームズ・アッシュクロフト

出演／ジョン・リスゴー、ジェフリー・ラッシュ、ジョージ・ハナレほか

6月12日より新宿武蔵野館ほか全国公開。

お杉とB子

資本主義の崩壊を描く『億万長者の不都合な終末』（6月19日公開）。歯が不自然に白く輝くことが死の前兆って、ブラックすぎ。（お杉）

マイケル・ジャクソンの半生を描く『Michael／マイケル』（6月12日公開）。批評家はディスったけど、ファン必見ね。（B子）